Cerdán colocó a su cuñado como único empleado en la obra del Puente del Centenario, que costó 2 millones

La empresa Servinabar, vinculada al entorno del PSOE, logró casi 1,8 millones de euros en adjudicaciones relacionadas con las obras del Puente del Centenario de Sevilla con un único trabajador presencial: Antonio Muñoz Cano, cuñado del dirigente socialista Santos Cerdán. Así lo acredita un informe de la UCO al que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, que detalla el montaje diseñado para trocear los contratos, evitar licitaciones y derivar pagos millonarios a la sociedad dirigida por Antxón Alonso, el empresario que daba billetes de 500 a Cerdán y que se reunió con Arnaldo Otegi.

El documento revela que Servinabar fue beneficiaria de contratos como subcontrata de Acciona a raíz de un «Memorándum de Entendimiento» firmado en 2018, por el cual recibiría un 2% de cada obra adjudicada a la constructora en el entorno del Puente del Centenario. En 2021, la adjudicación principal de los tirantes del puente ascendió a 84,9 millones de euros, lo que supone 1,7 millones en ingresos estimados para Servinabar, sin que conste actividad profesional acreditada más allá de la contratación del citado cuñado de Cerdán como «peón especialista».

Los pagos comenzaron en 2020 e incluyeron al menos 21 facturas por servicios vagamente definidos como «ayudas servicios varios», «topografía» o «seguridad y salud», sin detallar tareas específicas. Muchas de ellas cargaban al mes de abril de 2020 trabajos supuestamente realizados en años posteriores. La UCO destaca que estos conceptos imprecisos dificultan verificar si realmente se prestaron los servicios facturados.

El cuñado de Cerdán

Entre los contratos detectados hay varios sin firmar y otros rubricados únicamente por Servinabar, todos redactados con la misma vaguedad. A ello se suma que en los registros informáticos se ha hallado una hoja de control de subcontratas que sitúa únicamente a Antonio Muñoz Cano como empleado en la obra del puente entre febrero y septiembre de 2021.

El informe también documenta la presión ejercida por el propio Santos Cerdán, quien ordenó por WhatsApp a su colaborador Koldo cerrar la operación «Sevilla», como él mismo la denominaba, y cuya obsesión con esta obra fue puesta de manifiesto en una conversación grabada entre Koldo y José Luis Ábalos. Posteriormente, altos cargos del Ministerio de Fomento facilitaron las adjudicaciones a través de resoluciones por vía de emergencia, lo que evitó los habituales controles administrativos.