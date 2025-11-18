La trama avisó de los «gastos desmedidos» de Paqui, mujer de Cerdán: «La conoce todo El Corte Inglés»
"Encima no son nada discretos. Restaurantes todos los findes y de lo bueno lo mejor", dicen miembros de la trama
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intervenido conversaciones privadas que han expuesto la profunda preocupación de los socios de Santo Cerdán ante los «gastos desmedidos» de su mujer Paqui Muñoz Cano con una tarjeta Visa propiedad de la trama.
En un revelador intercambio de mensajes de WhatsApp, Antxón Alonso –el socio constructor de Cerdán– y su mujer se quejan amargamente: «La Paqui, que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés», debido a su alto tren de vida.
En total la tarjeta recoge gastos de 33.574 euros. «Pagos que por sus características y localización del establecimiento que realizó el cargo, pudieran imputarse a Cerdán o su entorno familiar», indican los investigadores.
«El primer cargo fue el 20 de diciembre de 2021 y siendo utilizada
por última vez el 19 de febrero de 2024 -recuérdese que el 20 de febrero de
2024, un día después, Koldo García fue detenido junto a otros investigados», agrega la UCO.
Pagos sin trabajar
Este patrón de dispendio se ha sumado a la detección de una nómina de una cooperativa de la trama a la esposa de Cerdán. Al menos cinco transferencias que suman 9.500 euros a su favor, sin que se haya encontrado prueba alguna de la prestación de servicios laborales a cambio.
La cooperativa Noran, cuya existencia desveló OKDIARIO, pagó a Francisca Muñoz Cano un total de 9.500 euros en cinco transferencias idénticas de 1.900 euros cada una, efectuadas entre marzo y julio de 2018.
La primera de estas transferencias, con fecha 27 de marzo de 2018, se hizo tan solo un día después de que una gestoría remitiera a Antxón Alonso el contrato y la nómina de «Paqui». El correo, con el asunto «PAQUI», se envió el 26 de marzo de 2018.
En el cuerpo del mensaje, el remitente decía: «Buenas tardes, Antxon. Adjunto te remito el contrato y la nomina de Paqui (…). Un saludo, Gaby».
El documento adjunto era un «contrato de sociedad de duración determinada», fechado el 1 de marzo de 2018 en San Sebastián, que supuestamente ha incorporado a Francisca Muñoz como «socia trabajadora de duración determinada» en Noran hasta el 31 de agosto de 2018.
Francisca Muñoz, con domicilio en el municipio de Milagro (Navarra), formalizó su compromiso «a realizar el trabajo y las funciones que se le encomienden». A su vez, el contrato ha estipulado que la socia recibiría «una cantidad mensual denominada anticipo laboral, con que se retribuye a los socios de la cooperativa».
Sin embargo, en el análisis de los dispositivos y la documentación intervenida, la UCO no ha podido encontrar «documentos, cruce de correos electrónicos o en general cualquier atisbo de actividad de la que se desprenda una verdadera prestación de servicios por parte de Francisca Muñoz en la sociedad cooperativa».
Esta ausencia de prueba del trabajo ha sido refrendada por la aparición de una nota manuscrita en el registro domiciliario de Antxón que contenía una pregunta tan pertinente como incisiva: «Francisca Muñoz Trazabilidad Que hacía? Trabajo?». El propio empleador tenía dudas de qué trabajo hacía la pareja del ex número tres del PSOE.
Además, el contrato requería a Paqui Muñoz una aportación de 2.400 euros al capital social de la cooperativa, con un desembolso inicial del 25% (600 euors) a la firma. Sin embargo, la UCO ha señalado que «no se ha encontrado respaldo justificativo en cuentas bancarias de las cantidades que, en virtud de este acuerdo, Francisca Muñoz estaba obligada a desembolsar» como aportación de socia.
Dispendios
La preocupación por el nivel de vida de Francisca Muñoz, conocida por los investigados como «Paqui Mujer Santi», ha quedado plasmada en una conversación de WhatsApp del 9 de septiembre de 2021 entre Antxón y su mujer.
En el intercambio, Antxón manifestó su alarma por la esposa de Santos. «La Paqui: que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés», dijo Antxón. Su mujer ha complementado el reproche: «Gastar y gastar».
El investigado ha añadido más detalles sobre la costumbre de la pareja de Santos, quien ha asegurado que iban a «Y restaurantes fin de semana sí y otro también». El derroche, según él, ha sido de alta calidad: «Todo de lo bueno lo mejor».
Su mujer reaccionó criticando la actitud de Paqui, señalando que «Eso no es plan» y que «Y encima no son nada discretos». La conversación ha concluido con la recomendando a Antxón que interviniera: «Le tenéis que coger entre los dos y hablarle claro», a lo que él ha respondido: «Hemos quedado en pararlo».