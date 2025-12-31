El PSOE admite que pagó 15.600 € a Leire Díez por su labor como «periodista» en 2017

El PSOE ha respondido al juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, admitiendo que pagó 15.612 euros brutos a la fontanera del partido, Leire Díez, por prestar «servicios en régimen mercantil al Partido Socialista de Cantabria como periodista». El reconocimiento se produce un mes después de que el magistrado reclamara –a finales de noviembre– información concreta sobre la relación entre la formación socialista y la investigada por delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Leire Díez, imputada en una causa sobre ofrecimientos de beneficios judiciales a cambio de información sensible, estuvo afiliada al PSOE entre 2006 y 2025, y en 2017 recibió la cantidad mencionada de 15.612 euros por servicios periodísticos. El abogado de la formación liderada por Pedro Sánchez, Alberto Cachinero, lo ha admitido en un escrito en el que se remarca que Díez «no ha tenido relación laboral» ni «consta que haya ocupado cargos orgánicos» en el partido.

La conocida como fontanera del PSOE sí ocupó cargo de concejal en la localidad cántabra de Vega del Pas entre 2011 y 2015, dentro del Grupo Municipal Socialista, dos años antes de los pagos reconocidos ahora por los socialistas.

La información, adelantada por ABC, indica también que las cantidades cobradas por Díez se percibían en un sueldo bruto mensual de entre 1.400 y 1.700 euros por la elaboración de notas de prensa, respuestas parlamentarias y seguimiento de los debates del estado de la región. La ex concejal de Vega del Pas habría realizado estos trabajos para el PSOE como autónoma.

Desde el entorno de Díez, según el medio citado, se puntualiza que el abono de las cantidades en calidad de trabajadora autónoma se produjo debido a que el partido en Cantabria estaba «prácticamente en bancarrota» y que por ello no hacían contratos y limitaba la contratación a autónomos dependientes, que según los estatutos, deben realizar su actividad económica o profesional para una empresa o cliente del que percibe al menos el 75% de sus ingresos. Desde la formación socialista no detallan, en el escrito, más detalles sobre los pagos a Díez.

El PSOE ha informado al juez Arturo Zamarriego del pago de más de 15.000 euros a Díez y junto al escrito aportan un certificado en el que se acredita que la fontanera fue dada de alta el 18 de abril de 2006 en la agrupación de Portugalete (Vizcaya), que más tarde pasó a la agrupación de Vega del Pas (Cantabria) y que causó baja el 4 de junio de 2025.