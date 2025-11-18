Santos Cerdán llevó su trama hasta Marruecos: «Necesito que me incorporéis al viaje»

«Necesito que me incorporéis al viaje», con esta frase Santos Cerdán pidió a José Luis Ábalos que le llevasen hasta el país del norte de África para llevar a su trama hasta allí. Así se desprende del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela que Santos Cerdán, pese a no ocupar ningún cargo en el Gobierno, hizo negocios en Marruecos gracias al Ejecutivo socialista.

Los agentes de la UCO han encontrado mensajes en los que Santos Cerdán maniobraba para reunirse con autoridades de Marruecos. En concreto, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE facilitó la identidad de dos ministros del Gobierno de Marruecos a Koldo.

«Son de plena confianza», le dijo Cerdán al que fuera asesor de Ábalos. Una vez en Marruecos, Santos Cerdán le recomendaba contactar con «el uno», aprovechando su presencia allí.

Una obra en Marruecos

Al día siguiente, el 29 de diciembre de 2018, la UCO ha encontrado mensajes entre José Luis Ábalos y Koldo en los que hablaban de viajar a Kenitra (Marruecos) a requerimiento de la embajada marroquí para ver un proyecto de puerto industrial.

«Acto seguido, Ábalos le preguntó a Koldo si ese era el proyecto de Acciona, contestando éste que sí. Ante la respuesta afirmativa, Ábalos indicó que lo estaba hablando con Santos», explica la UCO en su último informe recogido por OKDIARIO.

Posteriormente, en enero de 2019, Santos envió a Koldo dos documentos denominados «Resumen ejecutivo» e «informe de situación social y ambiental», relativo al proyecto constructivo del mencionado y nuevo Puerto de Kenitra, donde un consorcio de empresas encabezado por Acciona aspiraba a la adjudicación de la obra civil.

El viaje con Santos Cerdán

Santos Cerdán no quiso perderse la negociación y le pidió a Koldo que le facilitase la agenda de lo que iban a hacer en Marruecos. «Ok jefe, a la orden», contestó Koldo enviándole a Santos Cerdán la agenda del viaje programado para la delegación española a Marruecos. En ella se incluían reuniones con los dirigentes marroquíes que facilitó Cerdán meses atrás.

Santos Cerdán inmediatamente dio instrucciones a Koldo para que se coordinara con su secretaria para viajar con ellos en calidad de secretario de Coordinación Territorial del PSOE en la comitiva.

«Paralelamente, el mismo 21 de enero de 2019, se registró en el teléfono de Antxón (el socio de Santos Cerdán) el auto envío de cuatro nuevos mensajes sobre el proyecto que Acciona pretendió acometer en Kenitra: un mensaje de texto y tres documentos donde entre otras cuestiones se puntualizaban aspectos programáticos de la agenda que rigió la visita del Ministerio de Transportes», explican los agentes de la UCO.

Y prosiguen: «Además de lo anterior, el contenido del mensaje indica, como se verá posteriormente, que Acciona trasladó al Ministerio marroquí en septiembre de 2018, ‘un protocolo para regular la negociación directa del Proyecto del Puerto’, del que, en enero de 2019 a juzgar por la misiva, no habría recibido respuesta, y del que se interesaba aprovechar la visita del Ministerio de Transportes para su firma por Marruecos».

El documento, redactado en idioma francés, contenía la normativa portuaria marroquí y que atribuye al Estado la capacidad para adjudicar obras de infraestructuras mediante contratos de concesión otorgados por concurso público. No obstante, señala también que, si la inversión supera los cinco mil millones de dírhams, la concesión pudiera articularse «mediante un procedimiento de negociación directa».

La UCO ha encontrado que dos días antes de que tuviera lugar la visita de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán a Marruecos, Acciona Construcción, de la mano de Manuel José García, Director de Construcción de Zona Sur y África, y Antxón Alonso por Servinabar firmaron un Memorándum de Entendimiento tras haber identificado una oportunidad de negocio en el Reino deMarruecos para la construcción de una infraestructura portuaria bajo colaboración público-privada, previsiblemente en la población de Kenitra.

El Ministerio de Transportes acabó publicando una nota de prensa donde se anunció la presencia oficial de Ábalos en Marruecos durante los días 25 y 26 de enero de 2019. Entre los objetivos de la visita estaba el de «favorecer la participación de empresas del Grupo Fomento y privadas españolas en los proyectos que se están llevando a cabo en el país vecino».

«El tema de Marruecos sale»

Finalizado el viaje oficial a Marruecos, la UCO ha encontrado en los móviles de los investigados que se habría perseverado en la adjudicación de la obra portuaria a Acciona. En uno de los audios de Koldo se dice: «También está el tema de Maruecos, que eso sale».