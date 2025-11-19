Paqui, la mujer de Cerdán, cobró de la trama pese a que él declaró que sólo tenía una pensión por invalidez

Santos Cerdán declaró ante el Tribunal Supremo que su esposa, Francisca Muñoz Cano, conocida como Paqui, no trabajaba y únicamente percibía una pensión de 640 euros por un accidente laboral. Sin embargo, el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado que la mujer del dirigente socialista ha cobrado 9.500 euros adicionales de la trama empresarial que investiga el Alto Tribunal. Los pagos procedían de la cooperativa Noran, del socio constructor del político socialista, Antxon Alonso.

La UCO ha sido contundente en sus conclusiones. Tras analizar la documentación incautada en la sede de Servinabar y en el domicilio de Antxon Alonso –incluido su móvil–, los investigadores no han encontrado «cualquier atisbo de actividad» que justifique los pagos realizados a Francisca Muñoz. La mujer de Cerdán ha recibido, al menos, cinco transferencias de 1.900 euros cada una bajo el concepto de «anticipo laboral», pese a que no consta ninguna prestación de servicios real.

El 1 de marzo de 2018, Francisca Muñoz ha firmado un contrato ficticio como «socia trabajadora de duración determinada» en la cooperativa Noran. El documento establecía su incorporación hasta el 31 de agosto de ese mismo año. Una gestoría envió por correo electrónico a Antxon Alonso el contrato laboral bajo el asunto de «Paqui» con todos los detalles.

Los agentes han rastreado todos los dispositivos digitales intervenidos. No han localizado, tal como señalan, «documentos, cruce de correos electrónicos o en general cualquier atisbo de actividad de la que se desprenda una verdadera prestación de servicios» por parte de la beneficiaria.

Esta circunstancia adquiere mayor relevancia tras el hallazgo de una nota manuscrita durante el registro del domicilio de Antxon Alonso.

La anotación resulta reveladora: «Francisca Muñoz. Que hacía? Trabajo?». La pregunta manuscrita demuestra que el propio empresario navarro albergaba dudas sobre la justificación de la relación laboral con la mujer del dirigente del PSOE. Este interrogante refuerza la hipótesis de los investigadores sobre el carácter ficticio del empleo.

Pisos pagados

La investigación ha destapado un esquema más amplio de financiación irregular. Servinabar ha costeado dos viviendas en Madrid relacionadas con Santos Cerdán. La primera se ha situado cerca de la glorieta de Quevedo para reuniones. La segunda, un ático en el distrito de Moncloa, ha servido como residencia familiar del político hasta julio de 2025, fecha de su ingreso en prisión.

El 7 de octubre de 2017, Cerdán informó a Koldo García de que Servinabar se encargaba de conseguir el piso cerca de la glorieta de Quevedo. Un mes después, Servinabar empezó a pagar 800 euros mensuales bajo el concepto «alquiler Madrid» al propietario de una vivienda en esa zona. El total desembolsado por este primer arrendamiento ha alcanzado los 7.200 euros.

Coincidiendo con el cambio de Gobierno en junio de 2018, la empresa empezó a pagar una nueva cuota de arrendamiento. Esta vez para la vivienda familiar en el distrito de Moncloa, con un alquiler de 2.400 euros mensuales. Entre julio de 2018 y octubre de 2019, Servinabar ha abonado 44.645 euros a la titular del inmueble. El contrato recoge precisamente a Francisca Muñoz como ocupante.

Además del alquiler, la empresa pagó el mobiliario del domicilio. La UCO ha documentado una transferencia de 2.210 euros para «muebles dormitorio Madrid» y dos transferencias a unos grandes almacenes por un importe total de 5.520 euros. Estos pagos contradicen la versión ofrecida por Cerdán en su declaración ante el Supremo.

El piso de Fuencarral ha seguido un patrón similar. El 6 de junio de 2019, Antxon Alonso remitió la dirección a su propia esposa. Ese mismo día ha firmado la propuesta de contrato de arrendamiento por 1.600 euros mensuales. Servinabar ha abonado la señal de 1.936 euros bajo el concepto «Señal piso Fuencarral».

El 20 de junio de 2019, Antxon mantuvo un encuentro en el piso con Cerdán y con Justo Vicente, directivo de Acciona. El empresario navarro hizo varias fotografías del encuentro. Las imágenes muestran a ambos manteniendo una conversación, con copias de un documento a modo de diagrama sobre una mesa. La geolocalización del teléfono de Antxon ha confirmado su presencia en la calle Fuencarral ese día.

Estas reuniones han coincidido con el período en que se estaban dirimiendo adjudicaciones millonarias del Ministerio de Fomento. Concretamente, las relativas a las obras de Logroño, Sevilla y Sant Feliu. Los investigadores han concluido que el piso «pudiera haber sido empleado para mantener reuniones y no como eventual domicilio de ninguno de los tres», dado que los tres implicados residían en otros puntos de Madrid.

Tarjeta empresarial

El rastro de irregularidades se ha extendido al uso de una tarjeta de crédito corporativa. Cerdán o su entorno familiar han gastado 33.574 euros con una tarjeta VISA propiedad de Servinabar y vinculada a Antxon Alonso. Los cargos incluyen 49 pagos en el restaurante Sazadón, situado a 170 metros de su residencia en Moncloa, por un total de 7.470 euros.

La tarjeta ha soportado gastos durante viajes de la familia. Se han registrado pagos en Sevilla y Málaga en junio de 2022, coincidentes con el hospedaje de Cerdán y su esposa en hoteles de esas localidades. Un caso particularmente significativo es el viaje a Ibiza en agosto de 2022. La tarjeta ha cubierto 16 pagos por 1.795 euros en establecimientos de la isla, así como gastos de ferry. Lo mismo ha ocurrido en un viaje a Tenerife en agosto de 2023.