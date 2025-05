La UCO descubre que Koldo García creó una cooperativa con el empresario al que benefició Santos Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, constituyó una sociedad cooperativa con Joseba Antxon Alonso Egurrola, un empresario vinculado a contratos públicos de obras del Gobierno socialista de Navarra y cercano a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. Antxon Alonso posee la empresa Servinabar, acusada de ser favorecida en una licitación millonaria. Por otra parte, Koldo García lucía el logo de Servinabar en su pantalón de aizkolari (cortador de troncos) en fotos junto a Ábalos.

Según ha podido saber OKDIARIO, la UCO, en sus pesquisas sobre Koldo García, su entorno familiar y patrimonio, ha localizado la cooperativa denominada Noran Sociedad Cooperativa, que fue fundada oficialmente el 26 de junio de 2015 por ambos implicados. Esta sociedad, con domicilio social en San Sebastián, tenía como objeto social la prestación de «servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial».

Los investigadores han descubierto una compleja trama de sociedades vinculadas al ex asesor ministerial. Además de la mencionada Noran Cooperativa, el informe documenta la relación de García con otras empresas como Garden Navarra 2014 SL, donde ostentó el cargo de administrador solidario entre septiembre de 2014 y enero de 2015. Esta empresa, ya extinguida, fue fundada junto a otra persona y la mercantil Nomura Invesment SL. Coincide temporalmente con la creación de Noran, cuando Koldo aún no era un peso pesado en el PSOE y en el Gobierno de España y aún vivía en el norte.

Otra de las empresas vinculadas a García fue Serramar Vigilancia y Seguridad SL, también extinguida en la actualidad, donde ocupó el cargo de apoderado durante dos décadas, desde agosto de 1999 hasta agosto de 2019. Esta sociedad, dedicada a servicios de seguridad, podría haber sido la plataforma que le conectó con el mundo de los vigilantes de seguridad en prostíbulos.

Más recientemente, los investigadores han puesto el foco en Erikapat Consultoría Internacional SL, constituida el 31 de marzo de 2022 por Joseba García y Patricia Uriz (ex pareja de Koldo), siendo esta última su administradora única. La sociedad, con domicilio social en un inmueble en Benidorm propiedad del hermano de Koldo, presenta una distribución accionarial del 99,97% de Patricia Uriz, mientras que Joseba García figura como socio minoritario con apenas un 0,03%.

A esas empresas se suma su presencia como consejero en la empresa pública Renfe Mercancías y la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística Areacea SA –empresa del Ayuntamiento de Huarte, donde Koldo García fue edil–.

La sociedad cooperativa que une a Koldo García con el empresario Antxon Alonso no cuenta con presencia en internet. Una de las pocas referencias tiene forma de sentencia judicial de la jurisdicción laboral. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificó en 2017 la negativa a conceder el subsidio por incapacidad temporal a un socio trabajador de esa cooperativa que no estaba dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el momento de iniciar su baja médica.

El demandante, socio trabajador de la cooperativa Noran, inició un proceso de baja médica en marzo de 2016 por enfermedad común, sin estar dado de alta en el RETA. Tras una inspección de Trabajo, se le requirió a regularizar su situación desde el inicio de actividades de la cooperativa en junio de 2015, lo cual realizó el 4 de julio de 2016, abonando las cuotas atrasadas y obteniendo un aplazamiento para el pago.

El tribunal basó su decisión en jurisprudencia previa del Tribunal Supremo que establece que no puede accederse a prestaciones cuando el hecho causante (en este caso, la baja médica) es anterior a la afiliación efectiva en el sistema. La sentencia sostiene que permitir lo contrario «se presta a abusos y fomenta la compra de pensiones y afiliaciones ficticias», añadiendo que «la retroactividad tiene unos límites ontológicos, pues no puede haber pasado lo que no ha pasado».

Pesquisas de la UCO

Este hallazgo resulta especialmente significativo, pues se produce en medio de una investigación más amplia sobre el notable aumento patrimonial experimentado por Koldo García y su círculo familiar desde marzo de 2020, cuando comenzaron a adjudicarse contratos públicos durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión SL.

Los agentes de la Guardia Civil adscritos a la Fiscalía Anticorrupción han documentado cómo el ex asesor de Ábalos y su entorno familiar pasaron de poseer bienes valorados en 440.620 euros antes de marzo de 2020 a un patrimonio que supera los 1,1 millones de euros en la actualidad, pudiendo alcanzar hasta 1,5 millones si se considera el valor real de mercado.

Este enriquecimiento coincide temporalmente con la adjudicación de diversos contratos públicos a la empresa Soluciones de Gestión SL durante la pandemia. El informe subraya que dicha mercantil obtuvo contratos de entidades dependientes del Ministerio de Transportes, como Puertos del Estado y Adif, en momentos en que Koldo García ejercía como consejero de Renfe Mercancías.

Koldo García usaba presuntamente familiares directos como testaferros para ocultar la titularidad real de propiedades adquiridas en los últimos años. La UCO apunta al respecto a su hermano Joseba García Izaguirre, su pareja Patricia Uriz, y su hija menor de edad. Entre las adquisiciones más llamativas figura una finca en Polop de la Marina (Alicante) valorada oficialmente en 251.257 euros, que aparece a nombre de su hermano, pero que, según la investigación operativa realizada, es utilizada por Koldo García.