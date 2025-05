Miss Asturias rompe a llorar ante el juez: «Koldo me pedía cosas obscenas»

Claudia Montes, Miss Asturias +30 en 2017 y ex empleada de Logirail, ha roto a llorar este miércoles en el Tribunal Supremo al confirmar que el asesor ministerial Koldo García le «pedía cosas obscenas» por teléfono, según consta en mensajes enviados previamente al ex ministro de Transportes.

La testigo ha detallado cómo conoció a Ábalos «a través de un acto en Gijón» y posteriormente le contactó por Instagram para pedirle ayuda laboral «en una situación que era muy complicada». Ha negado categóricamente haber mantenido una relación sentimental con el ex ministro, describiéndola como «una relación de compañeros de partido y esporádica».

Según el testimonio de la ya ex militante del PSOE de Gijón, fue Ábalos quien le facilitó el contacto de Koldo García para ayudarla en su búsqueda de empleo. Tras este contacto inicial, Montes consiguió un puesto en Logirail, filial de Renfe, en diciembre de 2019, donde permaneció hasta febrero de 2022.

Un aspecto controvertido de su declaración giró en torno a su currículum vitae. La testigo asegura no recordar haberlo enviado a Koldo García: «Yo juraría que no le envié el CV. Él me pidió fotos. Me dijo que esa no valía y que cogiera cualquier otra de Instagram», afirma. Posteriormente, su superior le comentó que tenía «un CV excepcional», lo que le hizo sospechar que los datos habían sido falseados.

Acoso en Logirail

La declarante relató con aspereza los problemas laborales que sufrió durante su tiempo en Logirail, incluyendo una situación donde la «pusieron en una oficina vacía» sin ordenador ni silla. Según su versión, Koldo García interfería directamente en su relación laboral: «Él me decía que era mi jefe», declara al explicar por qué seguía sus instrucciones de no acudir a la oficina.

En cuanto a las transacciones económicas, Montes confirmó haber recibido un préstamo de aproximadamente 1.300 euros de Kolod García, que posteriormente devolvió: «Luego una de las semanas que fui a Madrid le di la paga extra a Koldo porque yo no soy de gastar mucho dinero».

El caso se remonta a 2019, cuando se iniciaron las comunicaciones entre Montes y los investigados. Las pesquisas forman parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en la contratación pública durante la gestión de Ábalos como ministro de Transportes.

Uno de los momentos más tensos de la comparecencia se produjo cuando el juez le preguntó directamente sobre un mensaje enviado a Ábalos donde mencionaba que «Koldo le había pedido cosas obscenas». Ante la pregunta «¿Le pedía Koldo cosas obscenas?», la testigo respondió afirmativamente, desatando una crisis emocional que obligó al magistrado a intervenir: «Tranquilícese, Claudia, ya estamos terminando».

Montes también ha señalado posibles irregularidades en Logirail: «He visto cosas que no me cuadraban. Me cambiaban de puesto porque no querían que yo me enterara de cosas», afirmando haber puesto estos hechos en conocimiento de la actual ministra de Transportes y del presidente de Asturias.

Al finalizar su declaración, visiblemente afectada, Montes quiso aclarar: «Nunca he tenido una relación con Ábalos. Nunca me he dedicado a la prostitución. Se me está destrozando la vida por la prensa, y tengo un hijo muy pequeño».

El testimonio de la ex Miss Asturias añade un nuevo y sorprendente giro a un caso que sigue desenmarañándose en los tribunales, donde las conexiones entre poder, influencia y favores personales dibujan un inquietante tapiz que trasciende lo meramente judicial para adentrarse en el pantanoso terreno de las relaciones de poder.