Miss Asturias antes de declarar en el Supremo: «Explicaré que la mujer de Koldo me falsificó el currículum»

Claudia Montes, Miss Asturias +30 en 2017, ha confirmado a OKDIARIO en exclusiva que este miércoles declarará ante el Tribunal Supremo que «Patricia, la mujer de Koldo, fue quien me falsificó el CV», desmontando así la versión que la señalaba como autora del documento fraudulento que le permitió ser contratada en la empresa pública Logirail. Citará un extracto de un informe de la UCO donde se refleja: «Patricia editaría el CV de Claudia, ya que posteriormente se lo reenvió modificado a Koldo el 16 de octubre de 2019».

La testigo, que tras pedirlo y ser aceptado, comparecerá por videoconferencia desde los juzgados de Gijón, pide protección policial por temor al acoso mediático.

«No estoy preocupada por la declaración, estoy muy tranquila y voy a ayudar al juez en todo lo que pida», ha manifestado Montes a pocas horas de su esperada comparecencia judicial, programada para las 10:00 horas de este miércoles. La testigo, que ya ha logrado que le den de baja como militante del PSOE, ha confirmado que «va a ir sola» a los juzgados de Gijón, ya que «su abogado está en Madrid».

Según ha podido saber OKDIARIO, Montes ha recibido hoy una llamada desde el Tribunal Supremo «para indicarle la sala donde tiene que declarar» telemáticamente. Su testimonio resulta crucial en la investigación que dirige el magistrado Leopoldo Puente sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

La testigo se muestra especialmente inquieta por la atención mediática que rodea su caso. «Tengo miedo de que me hagan daño sin querer, que me den con una cámara», ha confesado Montes, añadiendo su preocupación por las condiciones meteorológicas adversas: «Va a llover». Esta zozobra la ha llevado a solicitar «protección policial en los juzgados y en su domicilio».

La intensidad del escrutinio público ha afectado notablemente a Claudia Montes, quien ha previsto incluso contingencias para situaciones extremas: «Si me da un ataque de pánico y no puedo salir del coche, llamará la Policía a la ambulancia», ha explicado a OKDIARIO.

Respecto a su contratación en Logirail, empresa pública dependiente de Renfe, Montes dará su versión sobre cómo se produjo. Según ha adelantado, explicará «que Patricia [Uriz], la mujer de Koldo, fue la que le falsificó el CV», contradiciendo así el informe de la UCO que recoge un mensaje en el que el ex ministro Ábalos expresaba su sorpresa diciendo a Koldo García: «Pero si lo falseó ella…». La ex mujer del asesor de Ábalos también está imputada en el caso.

Montes sostiene que se la llamó «por haberse inscrito en Injobs» y reconoce que «Koldo sabía que buscaba trabajo» y que le «pidió ayuda». Esta versión contrasta con lo recogido por la Guardia Civil, que señala que fue el propio Ábalos quien preguntó a Koldo en octubre de 2019: «¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?», a lo que García respondió: «Lo arreglo».

Niega ser ex de Ábalos

Otro de los puntos controvertidos que abordará en su declaración es la supuesta cita íntima con el ex ministro Ábalos que, dice, nunca llegó a producirse. «Si le preguntan por el informe de la UCO en el que iba a quedar con Ábalos que no se llegó a producir», ha explicado que dirá «que llegó al sitio pero que le surgió una cosa y no pudo» celebrarse el encuentro.

En un whatsapp le dijo a Koldo García que entendía que Ábalos ya estaba de nuevo bien con su esposa y no tenía «nada que hacer». No obstante, Claudia Montes asegura que era una mentira para quitarse de encima el entuerto.

La naturaleza de su relación con el ex ministro también será objeto de interrogatorio. Montes ha adelantado que va a «decir la verdad, que no tuvo nada con él». Para reforzar esta afirmación, ha asegurado que «tenía una relación con otra persona en ese momento y lo puedo demostrar», desmintiendo así cualquier vínculo sentimental con Ábalos.

En febrero de 2022, tras ser despedida de Logirail, la UCO documentó que Montes «estaría decidida a tomar medidas para impedir la extinción de su contrato laboral» pero «no quería que sus actos afectaran a Koldo y Ábalos». Este despido la llevó a solicitar, según consta en las conversaciones intervenidas, el CV que le permitió entrar en la empresa pública, ante lo cual Koldo respondió: «Lo siento, no tengo nada».

Decenas de apoyos

A pesar de la presión, Claudia Montes ha encontrado cierto alivio en las muestras de apoyo recibidas a través de redes sociales. «Ha recibido mensajes de ánimo, más de 200 impresiones en Instagram», según ha confirmado a este diario.

La testifical de Montes se produce después de que otra mujer vinculada a Ábalos, Jésica Rodríguez, compareciese el pasado 27 de febrero ante el Supremo. Jésica Rodríguez reconoció que aunque llegó a cobrar el salario en ambos casos no realizó trabajo alguno durante su contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

El caso Koldo investiga una presunta trama de cobro de comisiones por adjudicaciones de contratos públicos, tanto en efectivo como en especie, que involucra al exministro Ábalos, a su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. La declaración de Montes podría revelar nuevos detalles sobre las ramificaciones de esta trama en las empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes.