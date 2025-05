Miss Asturias pedirá declarar por videoconferencia desde Gijón para evitar el paseíllo en el Supremo

Claudia Montes, Miss Asturias +30 años, pedirá declarar por videoconferencia desde Gijón para evitar el paseíllo en el Tribunal Supremo el próximo miércoles 21 de mayo a las 10:00 horas. El instructor de la causa especial sobre José Luis Ábalos ha citado a la joven en calidad de testigo para que explique su contratación en Logirail.

La Policía Local de Gijón por fin ha encontrado el domicilio de Miss Asturias. Lo ha hecho consultando el padrón municipal y los agentes de la local se personaron el pasado viernes 9 de mayo en la casa de Miss Asturias. Este lunes, 12 de mayo, también han acudido a su casa dos agentes de la Policía Nacional que ha entregado la citación en mano a Miss Asturias.

Claudia Montes ha pedido que no se revele su dirección para proteger su privacidad al vivir con su hijo menor de edad y los agentes se lo han hecho saber al juez. De este modo, el instructor no ha revelado cuál es su casa, pero ha informado de que ya está debidamente citada.

Miss Asturias quiere colaborar con la Justicia, sin embargo, no tiene recursos económicos para acudir de forma presencial al Tribunal Supremo. De este modo, pedirá si la dejan declarar en los juzgados próximos a su domicilio mediante videoconferencia. Fuentes del alto tribunal avanzan que el instructor quiere que acuda de forma presencial a la sala de vistas.

Multa de hasta 5.000 euros

El juez ya había acordado la testifical de Miss Asturias para el pasado 6 de mayo, sin embargo, un error en la notificación de la citación hizo que no le llegase. La Policía no encontró a Claudia Montes y así se lo hizo saber en un oficio al juez. De este modo, no tuvo lugar su comparecencia.

Ahora que está bien citada, Montes tendrá que acudir al Tribunal Supremo, En caso de no comparecer, sin motivo previamente justificado, se le podrá imponer una multa de entre 200 y 5.000 euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El viaje de Miss Asturias

Miss Asturias también tiene previsto, en caso de que le hagan acudir presencialmente, pedir a la Justicia que le costee el viaje. La Ley prevé que un testigo sin recursos económicos puede solicitar que se le paguen los gastos de viaje para comparecer en una causa judicial en España.

La normativa española contempla este supuesto para garantizar el acceso a la Justicia y el cumplimiento del deber de declarar como testigo. La Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que los testigos tienen derecho a una indemnización justa por su comparecencia y si el testigo carece de recursos económicos para desplazarse, puede solicitar al juzgado un anticipo de los gastos necesarios para llegar hasta el tribunal.

Este anticipo debe solicitarse formalmente al juzgado que ha emitido la citación, explicando la situación económica y la imposibilidad de afrontar los gastos de desplazamiento.

El juzgado evaluará la solicitud y, si la considera justificada, puede acordar el adelanto de los gastos necesarios para garantizar la comparecencia del testigo, evitando así que la falta de recursos económicos obstaculice el proceso judicial.