Claudia Montes se ha situado en el centro del huracán mediático tras ser relacionada directamente con José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes de España. Según las últimas informaciones, la que fuera Miss Asturias en 2017 consiguió un trabajo público gracias al mencionado, además de recibir, supuestamente, dinero de su parte hasta en tres ocasiones. La gallega ha querido aclarar la polémica a golpe de comunicado, asegurando que «el único contacto personal que ha tenido con el ex político se limita a una fotografía entre compañeros del PSOE», además de incidir en que el puesto de trabajo en una filial de Renfe lo consiguió a través del portal de InfoJobs. Sin embargo, sus declaraciones no han bastado para calmar las aguas, y su perfil ha comenzado a despertar un gran interés público. Aunque lo cierto es que no es la primera vez que protagoniza una situación similar.

El pasado 2018, el nombre de Montes acaparó buena parte de los titulares de nuestro país tras ser relacionada con David Bustamante. Todo surgió a raíz de unas fotografías en las que aparecían juntos y, como no podía ser de otra manera, los medios no tardaron en investigar y en hacerse eco de que entre ambos se había fraguado una relación sentimental, justo después de que el artista anunciara su ruptura con Paula Echevarría, la madre de su única hija. Sin embargo, lo cierto es que ninguno de los dos llegó a confirmar nunca estas informaciones. Sino todo lo contrario. De hecho, aunque al principio prefería optar por el silencio, el intérprete de Dos hombres y un destino utilizó sus redes sociales para apuntar que «se estaban inventando relaciones inexistentes».

David Bustamante en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Por su parte, Claudia rompió su silencio en Socialité, el programa de Mediaset al que confesó estar sobrepasada con la situación. «Estoy destrozada, no soy un personaje […] Me considero una chica normal y corriente. Llevo diez años dedicados exclusivamente a mi hijo, a criarlo y a sacarlo adelante yo sola», decía por aquel entonces, sin confirmar ni desmentir si realmente tenía una relación especial con el ex concursante de Operación Triunfo. Han pasado siete años desde entonces y, hasta la fecha, este supuesto noviazgo continúa siendo un auténtico misterio.

¿Quién es Claudia Montes?

Claudia Montes es gallega de nacimiento, aunque actualmente reside en Gijón. Fue Miss Asturias en la categoría de mayores de 30 en el año 2017, justo un año antes de ser relacionada con David Bustamante. Tal y como confirmó El Comercio, entre diciembre de 2019 y febrero de 202 trabajó en Logirail, una filial de Renfe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudia Montes (@claudiamont734_)

Esta experiencia laboral ha sido precisamente la que ha situado en el punto de mira su relación con Ábalos. Aunque cabe destacar que también es una férrea militante socialista. De hecho, se deshizo en halago hacia el ex político, definiéndole como «una maravillosa persona». En las últimas elecciones generales, se presentó su candidatura a las primarias del PSOE, aunque no consiguió el resultado esperado por falta de apoyos de la Federación Socialista Asturiana. Actualmente se dedica a la asesoría de imagen.