La Miss Asturias al ‘celestino’ Koldo: «Vi que Ábalos está bien con su mujer y no tengo nada que hacer»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado en un demoledor informe de 262 páginas que recoge mensajes en los que Claudia Montes, conocida por ser Miss Asturias +30 años, enchufada en una empresa pública, hablaba con Koldo García sobre la situación sentimental de José Luis Ábalos.

«Hola, Koldo. ¿Qué tal? Estoy preocupada porque desde que hablamos tú y yo el otro día José está raro conmigo, está más distante. Ya sabes que nunca haría nada que le pueda molestar intencionadamente. Y que soy leal a su persona aunque como bien me aconsejaste, en lo personal entendí lo que me dijiste que está bien con su mujer y que no tengo nada que hacer. Pero seguiremos teniendo una buena amistad», recoge la UCO.

Este mensaje, recogido textualmente en el informe entregado al magistrado instructor del Tribunal Supremo, revela el papel de Koldo como intermediario no solo en las presuntas actividades corruptas, sino también en las relaciones personales del entonces ministro de Transportes, actuando como una suerte de celestino o consejero sentimental.

La UCO ha reconstruido minuciosamente cómo Claudia Montes consiguió su puesto en Logirail, filial del Grupo Renfe. Todo comenzó el 8 de octubre de 2019, cuando Ábalos preguntó directamente a Koldo: «¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas?». La respuesta de su asesor fue tajante: «Lo arreglo».

Apenas ocho días después, el 16 de octubre, Claudia envió su currículum «falseado» a Koldo, quien inmediatamente lo remitió a Isaías Taboas, presidente de Renfe-Operadora, especificando que el puesto debía ser en Gijón. Para asegurar que todo saliera según lo planeado, el CV fue previamente editado por Patricia Uriz, pareja de Koldo, según consta en el informe.

El documento policial detalla que, tras esta gestión, Claudia fue efectivamente contratada. El 18 de enero de 2020, la joven agradecía a Koldo su intervención con un mensaje revelador: «Me encanta el trabajo y sé que lo voy a hacer bien y que no os voy a defraudar», reconociendo entre líneas la irregularidad del proceso.

En febrero de 2020 Claudia viajó a Madrid por motivos laborales. Según el informe, fue el propio Koldo quien gestionó su alojamiento y cubrió sus gastos durante la estancia. Además, organizó una cena entre Claudia y el ministro Ábalos para el 4 de febrero, confirmando la relación personal que mantenían.

Prolongó el enchufe

Cuando surgieron problemas en su trabajo y existía la posibilidad de que la trasladaran a Santiago de Compostela, Claudia acudió nuevamente a Koldo: «La semana que viene si no tengo la red. Hablarán de mandarme para Santiago volver para aquí ya me dirás tú y decide lo que mejor veas». La respuesta de Koldo fue inmediata, prometiéndole que lo solucionaría, y efectivamente, al día siguiente contactó con Isaías Taboas para resolver la situación.

El informe revela también que Ábalos estaba perfectamente al tanto de los pormenores del empleo de Claudia. En una conversación del 21 de diciembre de 2019, el ministro comentó a Koldo: «Ya está trabajando», añadiendo que «Hizo esta semana la formación» y que «Pero aún no cobra y se queja de las navidades», mostrando un conocimiento detallado de su situación laboral.

La trama se completó cuando, tras el cese de Ábalos como ministro y la salida de Koldo de su puesto de asesor, Claudia perdió su protección. En octubre de 2022, desesperada por la posible pérdida de su trabajo, intentó contactar con el ex ministro. En una conversación entre Ábalos y Koldo del 10 de octubre de 2022, este último le recordaba al ex ministro: «La ayudas durante tres años», evidenciando el tiempo que había durado el enchufe.

El caso de Claudia Montes no es aislado. El mismo informe detalla cómo Jésica Rodríguez, otra presunta pareja de Ábalos, consiguió trabajo en Ineco y posteriormente en Tragsatec, también mediante la intervención de Koldo. En este caso, la situación era aún más escandalosa, ya que según los mensajes analizados, Jésica cobraba sin acudir a su puesto de trabajo, mientras el hermano de Koldo, Joseba García, falsificaba sus partes de asistencia.

«Bueno. Pues dame una dirección y un teléfono porque no sé dónde trabajo», llegó a escribir Jésica a Koldo, evidenciando que ni siquiera conocía la ubicación de su oficina.

La UCO concluye que todas estas evidencias apuntan a que Ábalos «adquiere un papel relevante y de responsabilidad en la presunta organización criminal que se investiga», un papel sustentado en «la relación directa mantenida en el tiempo, principalmente, con Koldo y Aldama».

El documento de la Guardia Civil también analiza cómo Víctor de Aldama, presunto comisionista de la trama, pagaba el alquiler de un piso en Plaza España donde residía Jésica Rodríguez. Cuando surgían problemas con los pagos, era Koldo quien intervenía, movilizando incluso a su hermano y a su hija de un año para realizar transferencias bancarias que cubrieran el alquiler. «Sería nuestra casita de novios».

«3 años y medio de casa gratis», llegó a comentar Koldo sobre el tiempo que Jésica vivió en ese piso, evidenciando que el beneficio económico para el círculo cercano al ministro era significativo.