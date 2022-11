Cambios en la cúpula de Renfe: Isaías Táboas releva al director financiero de la compañía

Cambios en la cúpula de Renfe. El presidente del operador ferroviario español, Isaías Táboas, ha cesado al director financiero de Renfe Operadora, Francisco Rodríguez Herrera. Fuentes de la compañía han confirmado la noticia a este diario, y lo encuadran dentro de una reorganización mayor de la dirección de Renfe, sin dar más datos. «Se trata de una reestructuración interna. Pasa a ocupar otro cargo dentro del Grupo Renfe», explican fuentes oficiales. Este diario ya publicó que el gestor de la línea Madrid-Barcelona de AVE de la empresa, Francisco José Prats, abandonó España para ir a dirigir la línea del AVE entre la Meca y Medina, en Arabia Saudí.

Esta reestructuración interna se produce en un momento clave para el operador ferroviario. La liberalización del sector promovida por Bruselas se ha hecho en España de manera más rápida que en otros países, como Francia o Italia, y la competencia ha llegado a las mejores líneas de AVE del país antes que a esos otros países.

Esta semana entra a competir Iryo, controlada por el operador público italiano Trenitalia, en la línea Madrid-Barcelona, donde ya está Ouigo, propiedad de la francesa SNCF. Los dos operadores públicos ya tienen un pie en España mientras en sus países torpedean la entrada de competidores, entre ellos, la propia Renfe. La española tiene la concesión de una línea de alta velocidad menor en Francia y todavía no le han concedido los permisos necesarios para empezar a operar.

Renfe no lo tiene fácil. Los ingresos de su mejor línea y la más rentable tiene que compartirlos ahora con operadores extranjeros, lo que le restará fondos para desarrollar otras líneas deficitarias donde no hay competencia porque no son rentables.

Para responder a esto, el grupo está inmerso en una estrategia de expansión internacional. Ha comprado el 50% del operador privado checo Leo Express, gestiona la línea de AVE entre La Meca y Medina, en Arabia, participa en el asesoramiento del AVE de California y en el Tren Maya de México.

AVE saudí

En Arabia, y según las últimas cuentas presentadas, referidas a 2021, Renfe ha obtenido unos ingresos de 45,2 millones de euros, un 48% más que en 2020 -estuvo mucho tiempo parado por el coronavirus-. Además, tiene apuntados otros 173 millones de euros de fondos a cobrar del gobierno local, cifra que se ha reducido desde los 185 millones de 2020.

El problema de estas cuentas es que Hacienda no los ve claros. La auditoría de la IGAE ha señalado lo siguiente sobre la forma en la que Renfe contabiliza los ingresos: «El plan de negocios facilitado como soporte de los ingresos registrados a través del grado de avance contiene estimaciones que no hemos podido validar satisfactoriamente, en unos casos, porque la entidad no las ha revisado y actualizado con la mejor información de que podía disponer a cierre del ejercicio o no lo ha hecho de forma uniforme o consistente con los datos reales disponibles».