¿Cuántas Jésicas estamos pagando?

El Ministerio de Hacienda, responsable del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, publicó en enero de 2025 sus datos financieros y estadísticos correspondientes al cierre de 2023. Una de las 4.852 entidades registradas en dicho inventario es Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), que a diciembre de 2023 declaraba una plantilla de 5.133 personas. También está registrada Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec) con 11.602 personas contratadas a esa fecha; así como la empresa dependiente del Ministerio de Transportes, Logirail, que en 2023 declaraba una plantilla de 3.316 personas. A esa fecha la plantilla total de empleados en las entidades correspondientes sólo al sector estatal fue de 129.443 personas, a las que habrá que sumar las contratadas por las entidades autonómicas y locales.

El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez durante tantos años, José Luis Ábalos, enchufó a Jésica Rodríguez primero en la empresa pública Ineco, dependiente del ministerio de Fomento en aquella etapa, y ahora de la cartera de Transportes. Allí estuvo cobrando durante dos años sin ir a trabajar, según ella misma le ha contado al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente; y cuando se le acabó ese contrato la enchufó en otra empresa pública, Tragsatec, filial tecnológica del grupo Tragsa, controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de donde cobró durante otros seis meses sin trabajar. Pero Jésica Rodríguez García no fue la única enchufada, después de ella vino Andrea de la Torre Maeso, enchufada durante dos años en la empresa Logirail, filial de RENFE y dependiente del Ministerio de Transportes, empresa donde sustituyó a otra enchufada de Ábalos, la que fuera Miss Asturias +30 en 2017, Claudia Montes.

El sucesor de Ábalos en el ministerio de Transportes, Óscar Puente, compareció hace tres meses en la Comisión de Investigación en el Senado sobre el caso Koldo y allí aseguró que había consultado las circunstancias de la contratación de Jésica Rodríguez en la empresa pública Ineco, dependiente de su ministerio, comprobando que «se han seguido los procedimientos de contratación habituales; no hay nada en esos expedientes de contratación que me haya hecho pensar la existencia de ninguna ilegalidad. Si yo la hubiera detectado, no tenga ninguna duda de que había procedido a formular la denuncia correspondiente». Añadiendo que «el currículum de esta persona (Jésica) era compatible con los requisitos exigidos en la vacante. Se inició el proceso para valorar su idoneidad para el puesto ofertado, se realizó una entrevista personal y el resultado obtenido en dicho proceso fue favorable».

En su declaración ante el juez Jésica Rodríguez ha contado que «el Sr. Ábalos me dijo que era bueno que trabajase mientras estudiaba. Le di mi CV, se lo mandé por WhatsApp y a finales de febrero me llamaron por teléfono diciéndome que tenía que echar mi CV en una web. Luego me llamaron para ir a hacer una entrevista con un señor, no recuerdo su nombre. La entrevista fue muy sencilla, para conocerme. Era para ser auxiliar administrativo. Yo tenía un grado superior, y estaba estudiando la carrera y tenía conocimientos de Office, que era lo único que necesitaban. Fui a recoger un portátil que necesitaba para el trabajo, hice un curso de riesgos laborales, y me dijeron que tenía que estar a la espera de que Joseba –el hermano de Koldo– me dijese… tenía que estar a la espera de que él me necesitase». En dos años no la llamó en ninguna ocasión, jamás la necesitó, nunca trabajó, pero todos los meses cobraba.

Según el ministro Óscar Puente, este es el procedimiento habitual de contratación en las empresas públicas. 4.852 entidades estatales, autonómicas y locales con ni se sabe cuántos cientos de miles de personas contratadas, pero serán muchas más de las 129.443 contratadas sólo en las entidades estatales. ¿Nos hacemos una idea de cuántas Jésicas, Andreas y Claudias le estamos pagando a cuántos como José Luis Ábalos y Óscar Puente? ¿Cuántas amigas, parejas, esposas, hermanas o sobrinas cobran un sueldo sin ir a trabajar? Resulta imprescindible que se realice de manera urgente una auditoría independiente de estas entidades para que todos estos enchufes se corten de raíz porque es ingenuo e infantil confiar en que este sea un caso excepcional cuando ya hemos comprobado lo fácil que les resulta pagarse cualquier capricho a nuestra costa. ¡Que cada Ábalos se pague sus Jésicas de su bolsillo!