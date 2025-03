La empresa pública donde Ábalos colocó a Jésica para cobrar sin trabajar defendía el «talento femenino»

Ineco, la empresa pública donde Jésica Rodríguez, ex novia del ex ministro José Luis Ábalos, estuvo enchufada durante dos años sin ir a trabajar, defendía el «talento femenino» mientras tenía en nómina a esta joven como auxiliar administrativo pese a no cumplir con sus obligaciones laborales.

En su caso, según el testimonio que prestó el pasado jueves ante el Tribunal Supremo, Jésica fue colocada en esta empresa para trabajar junto al hermano de Koldo García, Joseba García, después de mandar su currículum al ex ministro Ábalos. Su contrato laboral de carácter temporal en Ineco trascurrió desde el 1 de marzo de 2019, hasta el 28 de febrero de 2021.

Dentro de este periodo de tiempo, con Jésica en plantilla pero sin desempeñar trabajo alguno, Ineco celebró, por ejemplo, con motivo del 8M de 2020, una jornada feminista que llevó por título Rompiendo barreras. Trazando camino. Este seminario, que puso el broche final a la Semana de la Igualdad de la empresa pública, contó con la participación de «mujeres líderes que han conseguido, gracias a su talento, hacerse un hueco en un mundo de hombres y lideran la defensa de la igualdad». El evento, con fecha del 6 de marzo de 2020, también fue promocionado en redes sociales con la etiqueta «En Ineco creemos en la igualdad».

El coloquio estuvo moderado por la entonces presidenta de esta entidad estatal, Carmen Librero Pintado, que estuvo en este puesto entre septiembre de 2018 y enero de 2022. Librero formó parte de la delegación española, junto al empresario Víctor de Aldama, entre otros, que acompañó a Ábalos en su viaje oficial a México en febrero de 2019. Tras salir de Ineco, fue nombrada comisionada especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana en el Gobierno de Sánchez.

La moderadora de aquella ponencia fue la propia Librero y la clausura corrió a cargo del que era secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. La entonces presidenta de Ineco afirmó que «jornadas como ésta deben conducirnos hacia un modelo social que no discrimine nunca más a nadie por su género y deben ser un altavoz que amplifique la voz de la mujer en un mundo en el que aún se escucha mucho eco masculino».

Además, quiso destacar el compromiso de toda la compañía con dicho modelo, «una implicación colectiva que ha permitido hacer realidad proyectos inimaginables no mucho tiempo atrás como esta semana de la Igualdad y que ha hecho posible integrar, por primera vez en nuestros más de 50 años de historia, la igualdad como un objetivo estratégico de empresa», enfatizó Librero.

Carmen Librero (c) moderó esta jornada feminista de Ineco.

Poco antes de aquella jornada, en diciembre de 2019, año del enchufe de Jésica, el propio Ábalos valoró «muy positivamente el compromiso de Ineco y de todas y todos los profesionales que forman parte de la compañía con la igualdad». Así se pronunció en la clausura del acto de presentación del nuevo Plan de Igualdad de la ingeniería pública.

Junto a ello, Ábalos sacó pecho de que «estos pasos son fundamentales para alcanzar una sociedad mejor, más justa, más libre, y más capacitada para ganar los desafíos colectivos».

«1.060 euros» al mes

Por su parte, en su declaración como testigo ante el instructor del Alto Tribunal Leopoldo Puente el pasado jueves, Jésica Rodríguez dijo que ella «imagina» que su contratación en Ineco fue «por encargo» del ex ministro Ábalos, y que la llamaron para «ir a hacer una entrevista» a la empresa donde ejercería como su superior el hermano de Koldo, Joseba García. Sin embargo, admitió que éste «nunca la llamó para trabajar» y que durante dos años «no hizo nada» mientras cobraba «unos 1.060» euros mensuales.

Al término de la comparecencia de Jésica el pasado jueves, el juez del Supremo dictó un auto donde determinó respecto a Ábalos que «persisten los indicios de la posible comisión de diferentes ilícitos penales» que «podrían colmar, cuando menos» los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

José Luis Ábalos y Carmen Librero, presidenta de Ineco de 2018 a 2022.

Ábalos ocupaba entonces el cargo de secretario de Organización del PSOE y fue el ponente de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno unos meses antes, en junio de 2018, haciendo bandera de la lucha contra la corrupción. Koldo García era el asistente de Ábalos e hizo de chófer de Sánchez cuando estaba en la oposición.

Cuando a Jésica -estudiante de Odontología- se le acabó el contrato en febrero de 2021 en Ineco, pasó a ser enchufada en otra empresa pública por mediación de la trama Koldo, en este caso, en Tragsatec, filial tecnológica del grupo Tragsa, controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Aquí pasó otros seis meses cobrando sin ir a trabajar, que se sumaron a los dos años en Ineco.