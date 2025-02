La confesión íntegra de la ex de Ábalos al estilo David Sánchez: «No sé dónde estaba mi trabajo»

Jésica Rodríguez, ex amante de José Luis Ábalos, admite ante el juez haber disfrutado durante meses un piso de lujo sin saber quién lo pagaba y dos empleos fantasma en empresas públicas sin saber dónde estaban los puestos de trabajo y sin usar el ordenador que le entregaron. Así lo ha declarado entre lágrimas. Cobró durante meses sin hacer nada, más allá del curso de prevención de riesgos laborales. Ni sabía que se trataba de empresas públicas: «Ahora he escuchado que eran dos empresas públicas, yo pensaba que era una empresa privada de seguridad de trenes».

La testigo ha declarado ante el juez que mantuvo una relación sentimental con Ábalos entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, período durante el cual el político le propuso mudarse a un piso independiente. «Él me dijo que tenía una edad para estar compartiendo piso», ha relatado Rodríguez, quien eligió un apartamento en la Torre de Madrid por su cercanía a la sede del PSOE en Ferraz y a su universidad. A preguntas del magistrado, Rodríguez confirma que nunca pagó los 2.700 euros mensuales de alquiler. «Yo no sé quién pagaba el piso, imagino que el Sr. Ábalos coordinándolo con el Sr. Koldo», ha declarado. Las gestiones del inmueble eran realizadas por Koldo García y un hombre identificado como Alberto [Escolano] –socio del empresario Víctor de Aldama–, quienes se encargaban de los pagos.

A continuación, la declaración íntegra de Jésica Rodríguez.

A preguntas del juez:

JUEZ.- ¿Conoce Ud. a Ábalos?

TESTIGO.- Sí.

J.- ¿Tiene Ud. actualmente una relación con él? ¿De algún tipo (dependencia jerárquica…)?

T.- No.

J.- ¿Al Sr. Koldo le conoce? ¿Tiene relación con él?

T.- Sí. No tengo relación con él.

J.- ¿Y a Aldama lo conoce?

T.- No.

J.- Explíquenos qué tipo de relación tenía con el Sr. Ábalos (sentimental…).

T.- Nosotros al principio tuvimos una relación sentimental. Éramos pareja. Aunque él estuviera casado solo compartía techo con su mujer y sus hijos. En mi entendimiento, era una relación monógama, aunque él compartiese techo con su familia.

J.- ¿Ud. recuerda cuánto duró esa relación?

T.- Nosotros empezamos a conocernos en octubre del 2018. Y nada, fue una relación de pareja, lo único que en noviembre de 2019, aunque él me había prometido que se iba a divorciar y que teníamos un futuro juntos, vi que había pasado un año y eso no se cumplía y seguía con su mujer e hijos. Yo le presioné diciéndole que si no íbamos a estar juntos conviviendo, que cada cual hiciese su vida.

J.- Es decir, ¿Ud. decidió que la relación concluyese?

T.- Fue un poco de los dos. Él me dijo que mientras fuese ministro no se podía divorciar porque eso era un escándalo y yo no quería ser segundo plato de nadie.

J.- ¿Y Uds. en noviembre de 2019 deciden de común acuerdo terminar con la relación?

T.- Sí.

J.- ¿Ud. desde marzo del 2019 a marzo del 2022 vivía en un piso de la Torre de Madrid? ¿Ese piso quién lo eligió, Ud.?

T.- Sí.

J.- Mire, ¿recuerda Ud. si la renta de ese piso (porque era alquilado) eran 2.700 euros al mes?

T.- ¿Cómo?

J.- 2.700 euros. ¿Lo recuerda Ud.?

T.- Sí.

J.- ¿Estas rentas quién las abonaba?

T.- Yo no lo sé. A mí el Sr. Ábalos me dijo, porque yo compartía piso con mis compañeras, y él me dijo que tenía una edad para estar compartiendo piso. Nosotros nos veíamos todas las semanas, entonces él tampoco podía venir a mi casa. Me dijo que cogiera un piso que me gustara y elegí ese porque estaba cerca de Ferraz y de mi universidad. Yo le dije a él que pisos me gustaban y luego el Sr. Koldo fue el que se puso en contacto conmigo y me dijo que el día de la visita yo tenía que quedar con un tal Alberto. Yo pensé que el Sr. Alberto era la persona de la inmobiliaria que me iba a enseñar la casa pero luego vi que no, básicamente porque había otra persona de la inmobiliaria que nos enseñó el piso a Alberto y a mí. Yo no sé quién pagaba el piso, imagino que el Sr. Ábalos coordinándolo con el Sr. Koldo.

J.- ¿Pero cómo coordinándolo?

T.- Koldo siempre le hacía todo a Ábalos, hasta ir a por tabaco. Yo pensaba que solo estaba gestionando el alquiler.

J.- A ver si lo he entendido. Ud. vivía con unas compañeras en un piso y fue el Sr. Ábalos quien le hizo ver que era mejor irse a un piso independiente y Ud. eligió uno de la Torre de Madrid. Y Ud. asumió que como había sido su iniciativa, él pagaría.

T.- Sí. Como todo lo que yo tenía. Si me regalaban unas flores, aunque las trajese Koldo, eran del Sr. Ábalos.

J.- ¿Ud. le envió en un momento determinado a Koldo un mensaje para que le dijese a Escolano que había dos mensualidades debidas, que las pagase?

T.- Yo siempre hablaba con Alberto, pero si él no me respondía pues le decía a Koldo.

J.- ¿Pero por qué hablaba Ud. con Alberto?

T.- Porque Koldo me dijo que cualquier cosa la hablara con Alberto.

J.- ¿Y Ud. así lo hacía, y entonces si don Alberto no respondía acudía Ud. a Koldo?

T.- Sí.

J.- ¿Y a Ábalos no le decía nada?

T.- Sí, es que le veía todos los días. Todo lo que a mí me pasaba el Sr. Ábalos lo sabía. Se me rompió una vez la nevera, pero yo no iba a molestar al Sr. Ábalos para eso.

J.- ¿Ud. se dirigía a Alberto y si no le atendía a Koldo?

T.- Sí.

J.- ¿Ud. acompañó a Ábalos en viajes oficiales que él hacía como ministro?

T.- Sí.

J.- ¿Recuerda a dónde? ¿Algún país que recuerde?

T.- Hacíamos viajes todos los meses. No les sé decir un número, no sé si hice 15 o 20, le mentiría si lo dijese.

J.- Le pregunto específicamente por viajes oficiales que hacía él como ministro. ¿Le acompañó Ud. en algunos?

Viajes a Abu Dabi

T.- Sí. Recuerdo muchos: Londres, Moscú, Abu Dabi, viajes en la península (Sevilla)… todos los meses hacíamos viajes.

J.- ¿Ud. Abonaba algo por acudir a esos viajes? ¿Su billete, comida…?

T.- Nada. Siempre lo ha pagado todo Ábalos. Excepto cuando lo gestionaba Koldo, pero igualmente ellos se entendían luego y aunque Koldo lo gestionase, luego el Sr. Ábalos se lo abonaba.

J.- Era un poco igual que en el caso del piso. Lo suponía Ud.

T.- No lo suponía. Ellos han hablado delante de mí de esto. De hecho, cuando me fui a Montreal cogieron un vuelo con escala para que fuese más barato. Ellos han hablado delante de mí de que el Sr. Ábalos pagaba mis cosas, yo nunca he preguntado, pero ellos han hablado delante de mí.

J.- Una cosa más del piso. Ud estuvo viviendo en el piso de la Torre de Madrid entre marzo de 2019 y marzo de 2022. Tres años.

T.- Sí.

J.- Ud. no pagó nunca la renta de ese piso de lujo.

T.- No.

J.- Lo que choca es que Ud. dice que la relación terminó en noviembre de 2019, sin embargo Ud. siguió viviendo en ese piso hasta marzo de 2022. Casi dos años más. ¿Quién pagaba las rentas si Ud. no tenía una relación con Ábalos?

T.- Él lo que me dijo fue que mientras yo estudiase la carrera que yo podía seguir tranquilamente en la casa. Yo entendí que él me había fallado y que… (llora).

J.- Él le dijo que podía seguir en el piso mientras estudiase. ¿Es así?

T.- Yo me lo tomé como que él me había decepcionado amorosamente y que todos los planes que tenía no los cumplió, pues así por lo menos mientras estuviese haciendo la carrera no tenía que irme a otro sitio.

Años de piso gratis

J.- ¿Y Ud. siguió en el piso?

T.- Sí. A mí me llamaron en noviembre del 2021 y me dijeron que me tenía que ir de manera ipso facto del piso porque se debían 4 meses de alquiler y yo no tenía dinero. Yo escribí a Koldo para preguntarle que que era eso de los meses de alquiler. Y le pregunte también a Ábalos y no me dijeron nada. Simplemente me dijeron, el Sr. Koldo, que yo no había firmado el alquiler y yo no tenía nada que ver ahí. Vinieron los dueños y les dije que por favor me dejasen 60 días para reubicarme. Que yo no había hecho esto queriendo, y acordé con ellos que me dejaban esos 60 días y yo me marchaba.

J.- En un momento determinado Ábalos decidió que él no iba a seguir pagando sus rentas.

T.- Sí.

J.- ¿En ese período de tiempo, además de estar estudiando, estaba en INECO?

T.- Sí.

J.- ¿Quién la contrató? ¿Cómo hizo para acceder a ese trabajo?

T.- En ese momento de mi carrera no tenía todas las asignaturas que debía tener y el Sr. Ábalos me dijo que era bueno que trabajase mientras estudiaba. Le di mi CV, se lo mandé por WhatsApp y a finales de febrero me llamaron por teléfono diciéndome que tenía que echar mi CV en una web.

J.- ¿Pero le llamaron cómo? ¿Por gestiones de Ábalos?

T.- Me imagino que por encargo del Sr. Ábalos sí, porque yo no había echado el CV en ningún sitio. Luego me llamaron para ir a hacer una entrevista a los días con un señor, no recuerdo su nombre. La entrevista fue muy sencilla, para conocerme. Era para ser auxiliar administrativo. Yo tenía un grado superior, y estaba estudiando la carrera y tenía conocimientos de Office, que era lo único que necesitaban.

J.- ¿Ud. estuvo trabajando en INECO sin ninguna incidencia?

T.- Yo fui a recoger un portátil que necesitaba para el trabajo, hice un curso de riesgos laborales, y me dijeron que tenía que estar a la espera de que Joseba –el hermano de Koldo– me dijese….

J.- ¿Era su jefe, Joseba?

T.- Sí. Era su auxiliar administrativa.

J.- ¿Ud. recogió el portátil, hizo el curso, y empezó a trabajar?

T.- Sí, me reuní con el Sr. Joseba, me contó su trayectoria profesional y yo tenía que estar a la espera de que él me necesitase.

J.- ¿Llegó a necesitarla alguna vez?

T.- No.

J.- ¿Nunca la llamó para trabajar?

Cobró sin trabajar

T.- No, yo le pregunté alguna vez si necesitaba algo, pero nada.

J.- ¿Cuánto tiempo?

T.- Dos años.

J.- ¿Cuánto cobraba?

T.- El SMI. Unos 1.060 euros.

J.- Ud. no hizo nada en estos dos años.

T.- No.

J.- Ud. se dirige a Koldo para decírselo, que se le ha terminado el contrato.

T.- No me acuerdo. Yo solo sé que todas las cosas personales las hablaba con Koldo, así que me imagino que se lo diría.

J.- Ud. hablaba con Koldo porque entendía que iba a llegar a Ábalos, que era su pareja.

T.- En aquel entonces ya no era mi pareja.

J.- ¿Era por la amistad que tenía con Koldo?

T.- Aunque ya no fuésemos pareja, todavía seguíamos teniendo contacto, de hablarnos.

J.- ¿No se refirió al Sr. Ábalos en este sentido?

T.- Me imagino que igual que se lo dije a Koldo, se lo diría a Ábalos.

J.- Como consecuencia de estas llamadas, entra Ud. a trabajar en Tragsatec.

T.- Sí.

J.- ¿Ahí cómo entró Ud.?

T.- De esa parte he intentado recordarlo, y no lo recuerdo. No sé si se me cambió de un contrato a otro, yo sé que no hice ninguna entrevista.

J.- Pero fueron muy pocos días entre una cosa y otra.

T.- Sí.

J.- ¿Qué funciones desempeñaba?

T.- Lo mismo. Auxiliar administrativa del Sr. Joseba.

J.- ¿Cuánto tiempo estuvo ahí?

T.- Seis meses.

J.- ¿Que ganaba Ud. lo mismo?

T.- Lo mismo. Bueno, algo más porque había subido el SMI.

J.- Tampoco fue Ud. a trabajar a Tragsatec.

T.- No.

J.- ¿Ud. cuando termina el contrato de Tragsatec se lo dice a Ábalos o a Koldo?

T.- No lo recuerdo.

Ruptura de relaciones

J.- ¿Actualmente qué relación tiene con Koldo y Ábalos?

T.- Ninguna. Con Koldo he estado mirando mi teléfono y la última vez que tuve contacto fue cuando pasó lo de la casa, el 9 de noviembre del 2022. Desde que el Sr. Ábalos y yo lo dejamos en noviembre, nos vimos en Sevilla el 30 de diciembre de 2019.

J.- ¿Fue por casualidad?

T.- No, fuimos juntos. Y luego le vi el 13 de febrero de 2020 por mi cumpleaños. Ese día cenamos juntos pero solo una cena de amistad y luego comimos un día justo antes de la pandemia en marzo del 2020. Ya no nos volvimos a ver hasta su cese, yo no sabía nada de él porque todo lo que veía en la TV me dolía mucho. Pero fue tan sonado lo del cese que lo vi en redes, y ese día le escribí para preguntarle que qué tal. Me dijo que estaba solo en Madrid y que si quería tomar algo. Ese día le vi. En julio del 2021 creo. Esa fue la última vez que le he visto. Yo no tenía relación con Koldo tampoco ya, pero ese día él estaba allí también. Estuvo con nosotros media hora. Apareció en casa y se fue.

J.- Gracias.

A preguntas del fiscal:

FISCAL.- Le preguntaba el instructor por el momento en que deja de trabajar en INECO. El 23 de febrero de 2021. Obran en las actuaciones unos WhatsApp en los que Ud. le comunica esta circunstancia al Sr. Ábalos: “El domingo termino en INECO, me han mandado un mail que tengo que devolver el material al responsable”. ¿Lo recuerda?

T.- No lo recuerdo, pero yo sí que recuerdo que realmente me dijeron que tenía que devolver el ordenador.

F.- ¿Pero Ud. el ordenador no lo utilizó nunca para trabajar en INECO?

T.- No, sólo para el curso de riesgos laborales que hice cuando empecé y también fichábamos semanalmente, pero nada más.

F.- El 2 de marzo firma ya Ud. con Tragsatec. ¿Quién le envía ese contrato?

T.- No me acuerdo. No tenía interés en el trabajo. Al principio me lo dijo Ábalos, que me venía bien trabajar.

F.- Ud. no tenia interés en el trabajo porque no tenía que trabajar. Pero en cobrar si tendría interés.

T.- Sí, pero que yo avisaba al Sr. Ábalos del fin del contrato no para que me buscase otra cosa.

F.- Pero Ud. se lo dijo al Sr. Ábalos porque el Sr. Ábalos es quien le había facilitado el contrato.

T.- Sí, sí, pero yo no le avisé de eso para que… solo para que lo supiese.

F.- Quizás con la esperanza de conseguir otro contrato, porque el primero se lo había dado él y se quedaba sin ese recurso económico.

T.- No, no fue por eso.

F.- Permítame que le insista. Si Ud. En febrero de 2021 no mantiene ya relación con Ábalos, la razón de comunicarle que termina el trabajo en INECO entiendo que solo puede ser por la que le pregunto, informarle de que el trabajo se había terminado con la idea de conseguir otro.

T.- No, solamente se lo comuniqué para que supiese que se terminaba, no era con intención de nada. Él y yo ya no teníamos relación sentimental. Yo entendía que no quería que me fuese de la casa mientras yo estudiaba, pero no entendía que él me tuviese que seguir buscando trabajo.

F.- Ud. el contrato de Tragsatec, que lo firma el 2 de marzo de 2021, se lo remite unos meses después a Koldo García. ¿Por qué?

T.- Es que de lo de INECO yo me acuerdo, pero de lo de Tragsatec no. No recuerdo dónde firmo el contrato.

F.- ¿En las oficinas…?

T.- No lo sé.

Ubicación de la empresa

F.- No sabe dónde estaba su puesto de trabajo.

T.- No . He intentado recordarlo y no lo sé. (llora)

F.- ¿Recuerda Ud. si cuando…? ¿Alberto Escolano entiendo que es no? ¿O su apellido no lo conoce?

T.- No sé cómo se apellidaba, pero tenía su número de teléfono.

F.- ¿Recuerda Ud. si además de ir a ver el piso que finalmente eligió, él le acompañó a ver más pisos que le pudiesen interesar o solo fue ese día?

T.- No, solo fue ese día.

F.- ¿Fue directamente a este? ¿No vio Ud. otros pisos?

T.- No.

F.- ¿No le ofrecieron la posibilidad de vivir en otros pisos y Ud. la descartó?

T.- No, porque él me dijo que eligiera uno y esa fue la primera y la única casa que vi, era la que me gustaba porque estaba cerca de Ferraz y de la universidad.

F.- ¿No recuerda Ud. haber descartado otras casas?

T.- Imagino que cuando yo estuve viendo casas le mandaría al Sr. Ábalos distintas casas o él a mí, pero yo vi esa, fui a ver esa que era la que me gustó y estaba disponible.

F.- ¿No estuvo manejando otras posibilidades?

J.- Estuvo viendo casas y cuando vio esa dejó de buscar.

T.- Sí, pero no las vi en persona, igual en Idealista, pero no persona.

F.- No hay más preguntas.

A preguntas del letrado de la acusación popular:

LETRADO.- ¿El piso este de la Plaza de España lo utilizaba Ud. en exclusiva?

T.- Sí.

L.- ¿Nadie le pidió que lo usase para reuniones u otros fines?

T.- No.

L.- ¿Quién pagó sus estudios?

T.- Yo, pero cuando empezamos la relación él me dio dinero y con eso me fui pagando la carrera.

L.- Además de ese dinero para esos estudios, ¿le pagaba a veces en metálico?

T.- Sí, a veces me dejaba dinero en metálico.

J.- ¿Se lo dejaba o se lo daba? ¿Era un préstamo?

T.- No era un préstamo, era para que yo me pagase el piso, mi carrera, mis cosas…

L.- ¿Le pagaba alguna cantidad para que Ud. le acompañase a los viajes?

T.- Eso es completamente falso.

A preguntas del letrado de Ábalos:

L.- ¿Era un piso o un apartamento?

J.- Irrelevante. Y en todo caso tenemos la dirección.

L.- En la empresa en la que estuvo Ud. trabajando con Joseba, ¿era una empresa que estaba subcontrata por INECO, de seguridad?

T.- Sí, lo único que ahora con todo esto que ha salido… yo nunca supe que eso era una empresa pública. Todas las personas que yo conozco que trabajan en empresas públicas han hecho una oposición y yo pensaba que era una empresa de alguien que conocía. Yo vengo del sector privado y nunca pensé… pensaba que había que hacer oposición. Ahora he escuchado que eran dos empresas públicas, yo pensaba que era una empresa privada de seguridad de trenes.

L.- No hay más preguntas.