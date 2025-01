El PP citará a Jésica, ex pareja de Ábalos, a la comisión de investigación del Senado

El PP ha ampliado el listado de comparecientes en la comisión Koldo del Senado con los nombres, entre otros, de Jésica Rodríguez García y Andrea de la Torre Maeso, por su relación con el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. La primera fue pareja del ex titular de Transportes y trabajó en la empresa pública Tragsatec, mientras que la segunda fue contratada por una filial de Renfe.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles la inclusión de estos nuevos nombres y ha adelantado que la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre todas las ramificaciones de la trama Koldo ha llamado a comparecer el 30 de enero a la ex ministra de Industria y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, por el caso hidrocarburos. Asimismo, se ha fijado para el 27 de enero el interrogatorio a la ex ministra de Exteriores Arancha González Laya por su papel en el caso Delcy.

Entretanto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, comparecerá el 21 de enero, mientras que el jefe de gabinete de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda, Carlos Moreno, lo hará el día 22. Ambos están señalados en el caso de las mascarillas. En rueda de prensa en el Senado, García ha recordado que Torres «negó hasta en tres ocasiones su relación con la trama, sus contactos con Koldo y aseguró que dimitiría si se demostraba su interés particular». La portavoz popular ha afirmado que, sin embargo, «los Whatsapp acreditan dichas gestiones», por lo que el ministro tendrá que explicar los detalles el próximo martes».

De Moreno, García ha dicho que su comparecencia servirá «al menos para que su jefa sepa por qué ha quedado achicharrada la mano que puso en el fuego por él», ha ironizado, en alusión a las declaraciones que hizo Montero en sede parlamentaria.

Los socios de Aldama

Además, el PP prevé llamar al director general de TurEspaña, Miguel Sanz, así como a los empresarios Claudio Rivas y Carlos del Castillo. Asimismo, se incorporan a la lista «los tres socios» del empresario de la trama Koldo, Víctor de Aldama, el exdirector general de Carreteras en la etapa de Ábalos, Francisco Javier Herrero, y el actual director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández Palomino.

Los 3 socios de Aldama que junto con él formaban parte del chat de «los 4 mosqueteros» son Ignacio Díaz Tapia, César Moreno y Javier Serrano. Los tres intercambiaron mensajes sobre las adjudicaciones del Ministerio de Sanidad que dirigía Salvador Illa, se enviaron fotografías de fajos de billetes que entregaban a «K» y, según la UCO, habrían ayudado a Aldama en una «despatrimonialización de sus fondos en España», participando en «otro tipo de actuaciones en relación a unas empresas con domicilio social en Portugal», apunta el partido de Alberto Núñez Feijóo.

Además, el PP ha incorporado al listado a la secretaria de Aldama, Piedad Losada, y al ex director de Gabinete de Sánchez en Presidencia del Gobierno Iván Redondo, quien habría alertado a Ábalos en 2021 de informes sobre él, con mensajes del tipo «el presidente lo sabe», según sospechan los populares.

En lo referente a Jésica y Andrea, el Grupo Popular subraya que Jésica Rodríguez ha sido añadida al listado como «beneficiada por la trama, que abonaba el alquiler de su piso en Plaza de España, y también como beneficiada por su colocación en IVECO y en Tragsatec». En cuanto a Andrea de la Torre, los populares señalan que fue «beneficiada por su colocación en una filial de Renfe».

Por su parte, Claudio Rivas, fue socio de Aldama en la trama de Villafuel, mientras que Carlos del Castillo, aparece identificado por el PP como «administrador y socio en 6 empresas (2 2 de hidrocarburos) con Carmen Pano, la empresaria que confesó haber llevado 90.000 euros en bolsas de plástico a la sede del PSOE en Ferraz y que compró el chalet de lujo que exigió Ábalos», sostienen los populares.

En la rueda de prensa, Alicia García ha recalcado que el plan de trabajo de la Comisión «crece al ritmo al que lo hace el escándalo por la trama múltiple de corrupción del equipo del Peugeot de Sánchez», porque «es evidente que ninguna de las personas que vamos a citar podrían haber extendido su trama de corrupción sin el paraguas de Sánchez», ha señalado.

En este contexto, la portavoz del PP también se ha referido al «otro huido del Senado, el imputado Fiscal de General del Estado» a quien ha emplazado a dimitir tras su citación por el Supremo por presunta revelación de secretos contra Isabel Díaz Ayuso y por «actuar como un peón más de la estrategia de desprecio a esta Cámara y a todos los españoles, de la que alardea su jefe, Pedro Sánchez», ha apostillado.