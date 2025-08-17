Ni bolsas de tela ni de papel: el truco del mejor panadero del mundo para conservar el pan en verano

El truco del mejor panadero del mundo para conservar el pan en verano nos cambiará la vida por completo. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser los que marcarán estos días, en el que todo cambie. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos momentos.

Ni de papel ni bolsas

El truco del mejor panadero para conservar el pan en verano

El pan en verano puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Son tiempos de cambios a la hora de saber cómo guardar un pan que sufre los efectos de las altas temperaturas, de los aires acondicionados y de la humedad.

Tal y como nos indica este experto en redes sociales: «En verano, en vez de conservar el pan en la talega, usaría una bolsa de plástico». Los expertos de Tartas Cristina nos explican que: «La mejor forma de conservan el pan de un día para otro es guardarlo en barra a temperatura ambiente, en un lugar seco en el que no le de el sol. Para que no se reseque más de la cuenta, puede guardarse en una bolsa de papel o tela, o en una panera de madera. Ya que estos materiales permiten que el pan respire y conserve su humedad. Si se opta por un saco para pan, es importante que éste no se lave con detergentes perfumados para no alterar el sabor del pan. Los panes de mayor tamaño suelen tener una corteza más resistente, que retiene mejor la humedad de la miga, así que son la mejor opción para cuando se quiere conservar el pan de un día para otro. Si al día siguiente el pan está duro y reseco, o por el contrario demasiado blando, un truco para revivirlo es humidificar levemente la costra y hornearlo a unos 70ºC unos minutos. Cuidado con pasarte y acabar convirtiéndolo en una piedra de carbón. Otro truco si se utiliza un saco para guardar el pan de un día de otro es meter dentro una rama de apio o un trozo de patata. Esto ayuda a conservar y rehidratar la textura crujiente del pan».

Siguiendo con la misma explicación: «A veces pensamos que todos los alimentos se conservan mejor en la nevera, sobre todo en verano. Sin embargo, en casos como el pan, el frío y la humedad de la nevera se convierten en sus peores enemigos. Ya que el frío acelera la descomposición del pan y favorece la aparición de moho. El único pan que no sufrirá este problema en la nevera es el de molde. En cambio, la congelación si es una muy buena opción para conservar ese pan que nos ha sobrado o que queremos aprovechar en otro momento casi como si estuviese recién hecho. Para que la congelación no dañe el pan, lo ideal es utilizar bolsas de plástico herméticas, y puede guardarse tanto troceado, para conservar sólo una parte cuando lo necesitemos, o entero. En cuanto a su descongelación, mejor hacerlo al natural, sin utilizar el microondas o el horno. Si no queda más remedio de utilizar el microondas, se deberá introducir envuelto en papel absorbente».