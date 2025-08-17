La Asociación de Víctimas denuncia el «abandono» de la Generalitat en el aniversario del atentado del 17-A

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) ha denunciado este domingo el «abandono» y el «ninguneo» que sienten que sufren por parte de la Generalitat con motivo de un acto de homenaje en Barcelona en el aniversario del atentado terrorista del 17-A en Barcelona y Cambrils. Las víctimas de los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en la Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona) han denunciado el abandono absoluto por parte de la Generalitat. En este sentido, han acusado al Govern de darles la espalda, de ningunear su dolor y de borrar de la memoria institucional la tragedia que sacudió Cataluña hace ocho años.

En el atentado terrorista del 17-A de Barcelona y Cambrils, murieron asesinadas 16 personas, entre ellas dos niños de 3 y 7 años, y más de 130 resultaron heridas. Hacia las 17:00 horas se cometió un atropello masivo con una furgoneta blanca. Recorrió 530 metros en la zona central del paseo, desde la calle Buen Suceso hasta el pavimento Miró, frente al mercado de La Boquería. Arrasó con las personas que se encontraban en la zona. Horas después, el grupo terrorista ISIS reivindicó la masacre terrorista.

Dos actos separados en recuero del atentado

Este domingo 17 de agosto se han convocado dos grandes actos en recuerdo de las víctimas de los ataques terroristas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Acto Asociación de Víctimas

Uno convocado por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, junto a la Plataforma 17A y Politeia en la Rambla de Canaletes, al que han asistido dirigentes del PP y de Vox y representantes de los cuerpos policiales.

Acto institucional con Illa

Otro institucional, celebrado también en Barcelona. A éste han acudido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon. A este segundo también han acudido familiares y víctimas del ataque terrorista.

Además, han asistido dirigentes políticos como los tenientes de alcalde de Barcelona Laia Bonet, Albert Batlle y Jordi Valls, y representantes de partidos, como Ferran Pedret (PSC), Jordi Turull (Junts), Ester Capella (ERC), David Cid (Comuns), Sílvia Orriols (AC), Dani Sirera (PP) y Gonzalo de Oro (Vox), entre otros.

El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas, tras el acto, de forma separada del homenaje institucional, ha denunciado que las instituciones catalanas tienen «completamente abandonadas» a las víctimas del terrorismo: «Es como si no existiéramos». Además, ha resaltado que el Gobierno de Sánchez sólo les acompaña en un «50%, nada más».

«Las víctimas desde siempre hemos sido las grandes olvidadas y las grandes ninguneadas de todas las instituciones, tanto autonómicas como nacionales», ha enfatizado.

Ante esta situación, Vargas ha urgido a que Cataluña impulse una ley propia de atención a las víctimas del terrorismo, ya que esta comunidad -ha indicado- es junto a Canarias la única de España que no la tiene. «¿De qué sirve tener una oficina de víctimas si las instituciones siguen olvidándose y siguen ninguneando a las víctimas del terrorismo? No sirve para nada», ha planteado a modo de reflexión.