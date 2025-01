El vídeo de Ábalos a la defensiva ante el juez: «Conocí a Koldo en Navarra gracias a Cerdán»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos compareció voluntariamente ante el juez del Tribunal Supremo del caso Koldo para responsabilizar a su ex asesor. «Le conocí en Navarra gracias a Santos Cerdán», expresó el ex responsable de Organización del PSOE. Tal como se puede ver en el vídeo de la declaración al que ha tenido acceso OKDIARIO, durante más de tres horas, Ábalos negó las irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia y trasladó la responsabilidad a su ex asesor Koldo García. Además, descartó el cobro de comisiones en forma de varias viviendas. Aseguró que ese tema lo llevaba su su ex asesor Koldo García y que como estaba citado, su antiguo colaborador iba a dar más información al respecto.

El ex ministro explicó que delegó en Koldo García la búsqueda de mascarillas debido a la escasez de personal en el ministerio durante la pandemia, aunque aclaró que su ex asesor no tenía jerarquía en la Administración Pública. Sobre su relación con el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, Ábalos la limitó a los contactos que este mantenía con Koldo García.

En cuanto a las propiedades investigadas, negó que se le pagaran pisos a modo de comisiones. Sobre el apartamento en Plaza de España de Madrid, afirmó que la inquilina era amiga de García, desconociendo quién pagaba el alquiler. Respecto al chalet en La Alcaidesa (Cádiz), donde pasó vacaciones familiares, aseguró que él mismo pagó el alquiler.

Durante el interrogatorio se produjeron varios encontronazos con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, especialmente cuando Ábalos criticó el supuesto «pacto» con Aldama para dejarlo en libertad. También se quejó de haber sido investigado por la UCO pese a ser aforado como diputado.

El ex ministro defendió la legalidad de los contratos de emergencia, recordando que el Tribunal de Cuentas los fiscalizó favorablemente en 2022. Se comprometió a entregar documentación que acreditaría sus declaraciones, incluyendo una pericial para rebatir la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes.

Ábalos respondió a todas las partes excepto al PP, y según fuentes de su entorno, salió «satisfecho y muy tranquilo» tras lograr expresar todo lo que quería decir ante el juez.