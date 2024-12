Alivio en el PSOE: el imputado Ábalos no tira de la manta y declara al Supremo que Aldama miente

Alivio en el PSOE. El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha defendido este jueves ante el Tribunal Supremo su inocencia y ha tratado de «desmontar las mentiras» que le atribuye el empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario en la trama de adjudicaciones irregulares investigada. Ha negado rotundamente las acusaciones relacionadas con comisiones ilegales y amaños de contratos públicos.

La declaración, que ha arrancado a las 10:00 horas y se ha prolongado durante tres horas, se ha llevado a cabo a pesar de los intentos previos de la defensa de Ábalos de aplazar su comparecencia para poder estudiar más a fondo la causa. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE ha negado haber recibido comisiones a cambio de contratos públicos y se ha desvinculado de las actividades de Koldo García, su asesor ministerial.

Ábalos había solicitado un retraso al Supremo tras no recibir toda la documentación de la investigación hasta el 5 de diciembre, pero la petición fue rechazada por el juez Leopoldo Puente, quien finalmente fijó la fecha para este jueves.

Durante su declaración, Ábalos ha abordado las acusaciones que le vinculan con Aldama, quien asegura que pactó con el ex ministro la entrega de un inmueble en el Paseo de la Castellana como garantía por pagos futuros relacionados con contratos públicos. Además, Aldama aseguró en su declaración ante la Audiencia Nacional que entregó comisiones de hasta 250.000 euros a Ábalos a cambio de favores en adjudicaciones de obras públicas.

Ábalos ha rechazado estas acusaciones y ha cuestionado tanto el informe de la UCO como la exposición razonada que originó la apertura de la causa en el Supremo. El ex ministro ha declarado que no formó parte de «ninguna trama» y que no existe evidencia que lo vincule con prácticas corruptas. Ha descargado en Koldo García la responsabilidad del alquiler del piso de lujo en la Plaza de España de Madrid pagado a su novia Jésica y el del chalet que el ex ministro disfrutó en Cádiz.

«Creo haber dado las explicaciones suficientes», ha dicho el ex ministro socialista a los periodistas tras concluir su declaración.

La próxima semana el juez del Supremo interrogará también a Aldama y a Koldo García, ex asesor del ministro hoy diputado del Grupo Mixto, quienes están siendo investigados en relación con otros delitos, como blanqueo de capitales y fraude fiscal.