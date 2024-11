El empresario Víctor de Aldama intercambió mensajes de WhatsApp con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en su etapa como presidente de Canarias, y con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Tal como ha podido saber OKDIARIO, la UCO analiza móviles que contienen esas conversaciones que comprometen a dos pesos pesados del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Queda demostrado que ambos, junto con José Luis Ábalos o, entre otros, Koldo García, sí tenían una relación constante con la red encabezada por el comisionista que acaba de salir de la prisión de Soto del Real. Aunque ahora el Gobierno reniega de él, Aldama tenía hilo directo con varios dirigentes que aún hoy están en el poder.

«Agente de la TIA», «Pequeño Nicolás» o «delincuente confeso». Los descalificativos de varios ministros a Aldama son constantes en los últimos días, pero lo cierto es que el empresario sí tenía ascendente en las filas socialistas. Como publicó este periódico, Aldama afirma a su entorno tener en su poder pruebas concluyentes que pondrían en serios aprietos al Gobierno de Sánchez. La documentación incluye mensajes de WhatsApp, grabaciones y material fotográfico. Pues bien, uno de esos puntos fuertes serán los mensajes de WhatsApp con Torres y Moreno.

Torres aseguró ante los periodistas que «jamás» ordenó «que se contratara con una empresa o no se contratara con otra». Sin embargo, las conversaciones con Aldama evidencian que sí estaba impulsando personalmente las contrataciones con la controvertida trama que lideraba el también fuera presidente del Zamora CF. Todo, porque aseguraba la llegada de mascarillas y pruebas Covid de calidad para el archipiélago.

Torres aseguró: «A mí no me llamó [Koldo] García ni [José Luis] Ábalos. Jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del Ministerio de Transportes». Sin embargo, la clave es que tenía trato directo con Aldama. El empresario ya señaló al actual ministro porque le pidió una gratificación de 50.000 euros, que le negó porque él no es «el Banco de España». No queda claro por qué pidió esa cantidad. Lejos de ser una mordida de los contratos públicos, soborno o comisión, Torres pide el dinero cuando los trabajos ya están ejecutados. No es Aldama quien ofrece el dinero para conseguir el encargo con fondos de las arcas canarias.

En el mismo sentido, Aldama se escribió por el móvil con Carlos Moreno, mano derecha de María Jesús Montero. En este caso, el empresario presenció como Koldo García le entregó 25.000 euros en efectivo. ¿El motivo? Su gestión para retrasar un pago que exigía el Ministerio de Hacienda a una empresa de su entorno. La agenda de Koldo García confirma varios encuentros con Moreno en los últimos años. Pero, en todo caso, Montero defiende a su asesor: «No va a aportar ninguna prueba porque no hay nada. Esta persona que está a la desesperada ha mentido y muy gravemente y esto no puede quedar así».

Por el contrario, la conexión de Aldama y Santos Cerdán en lo que se refiere a mensajes que ha podido interceptar la UCO es más débil. El empresario imputado declaró ante el juez Ismael Moreno que le consta que el secretario de Organización recibió 15.000 euros en billetes en un sobre en el bar de enfrente de Ferraz, pero no hay una relación de mensajes previa o posterior. En este caso la figura clave sería el asesor de Ábalos. Santos Cerdán asegura que es «falso» que haya recibido dinero, dice que «nunca» ha estado en persona con Aldama, pero deja entrever que sí le conocía.

La «deuda» de Torres

Los informes de la UCO que ya han visto la luz pública destacan cómo Torres se implicó de lleno en hablar con la red empresarial para lograr material sanitario. El sumario refleja una nota de voz de Koldo García al dirigente canario: «Me gustaría que los recibieras para que te lo expliquen, porque creo que es cojonudo y opinamos todos lo mismo. La primera [en tener los test] creemos que debe ser Canarias». Tras ello, el asesor en Transportes comentó a sus colaboradores: «Es muy importante y nos debe una grandísima». La UCO cita un pinchazo telefónico donde expresamente Torres «quería hablar de ese mismo tema» con el propio Aldama.

De esta forma, las relaciones de Aldama con los dirigentes socialistas no son casuales como quieren hacer ver desde Moncloa. A esto se suma la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil que mencionó en la Audiencia Nacional y cuya existencia ha quedado probada. Un alto cargo de la unidad antiterrorista de la Benemérita se la entregó sin ahorrar en sinceros halagos a las tareas realizadas por Aldama para el cuerpo.

Tras salir de prisión, Aldama lanzó una advertencia clara: «Que no se preocupe [Sánchez], que pronto tendrá pruebas de todo lo que se ha dicho». Así, él y su equipo legal llevarán a cabo en las próximas semanas una calculada estrategia para liberar las pruebas contundentes y verificables en el momento oportuno.

En este contexto, Torres firmó este viernes la demanda conjunta por la vía civil del PSOE ante «injurias, derecho al honor y por vulneración de derechos». «Vamos a presentar acciones judiciales pertinentes por el carácter de estas informaciones que son gravísimas. Aldama declara en la Audiencia Nacional con las manos en los bolsillos, sin aportar ni un sólo documento y sin aportar pruebas», recriminó.