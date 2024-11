La UCO detectó mordidas de Aldama por los contratos con el Gobierno el mismo mes que fue condecorado

La trama de Víctor de Aldama seguía operando cuando el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, condecoró al comisionista con la medalla al mérito de la Guardia Civil. Así se constata en los sucesivos informes remitidos al juez por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Un apartado de la investigación se dedica a indagar en los pagos periódicos que el cabecilla de la trama realizaba a Koldo García, ex asesor del ministro José Luis Ábalos.

Se trata de pagos de 10.000 euros en efectivo y recurrentes que se extendieron, según la investigación, hasta septiembre de 2022. Ese mismo mes, Marlaska concedía a Aldama la medalla al mérito de la Guardia Civil. Por entonces, como también ha revelado OKDIARIO, el departamento de Fernando Grande-Marlaska había sido incluso requerido por la Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para remitir determinada documentación sobre los contratos con la trama. Según la investigación, Aldama se llevó una comisión de más de cinco millones por la venta de mascarillas a distintos ministerios. Interior pagó 3,5 millones.

La UCO divide estos pagos en dos etapas. En una primera, entre octubre de 2019 y agosto de 2021, se realizarían directamente entre Aldama y Koldo García. En la segunda, a través de Joseba, hermano del ex asesor de Ábalos. Aldama había creado una nota en su teléfono móvil con un desglose de gastos, en la que figura la anotación «Grandu 11.500», apelativo con el que la Guardia Civil sitúa a Koldo García.

Según recoge la UCO, el empresario Aldama llegó a temer por no poder continuar con esos pagos, y solicitar ayuda a un tercero para la financiación y «seguir alimentando la máquina», tras conseguir la adjudicación de los contratos de mascarillas en 2020.

La Guardia Civil destaca que «en septiembre de 2022, Joseba trata de coordinar con Aldama otra entrega, diciéndole: Buenos días para que día de esta semana calculas que estará ese tema un saludo. Tras decirle que no lo sabía, no vuelven a comunicarse, ya que Aldama no le contesta».