Aldama al salir de la cárcel: «Sánchez tiene alzheimer, que no se preocupe que tendrá pruebas de todo»

El empresario y comisionista Víctor de Aldama le ha enviado un contundente mensaje a Pedro Sánchez nada más salir de la prisión de Soto del Real, después de que el juez acordase su puesta en libertad tras solicitarlo el fiscal. «Como tantas pruebas quiere», ha señalado Aldama en referencia a Pedro Sánchez, «que no se preocupe, que pronto va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho».

Aldama recorrió el camino entre la salida de Soto del Real y el coche que le esperaba para recogerle para montarse en él y salir a continuación. Se dirigió a las cámaras anunciando que tenía «dos cosas por decir». Ambos, mensajes para el presidente, que este jueves había reaccionado a su confesión ante el juez tildando al empresario de «delincuente» y a su testimonio de «inventadas» que le «merecen el crédito que tienen, ninguno».

Visiblemente serio, Aldama comenzó declarando que «el señor presidente me ha llamado delincuente y personaje», para desautorizar a continuación las explicaciones vertidas por Sánchez: «Este señor tiene que saber que es mitómano y tiene alzheimer, porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal que si me conocía, no contestó. Y de repente, cuando sale una foto mía, ya sí me conoce y dice que es una foto que se hace con cualquiera». Contundente, Aldama dejó claro que «no, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas». Preguntado por si, como dijo Sánchez, el encuentro entre el presidente y él, tras coincidir en un mitin de La Latina como desveló OKDIARIO, fue fortuito, éste subrayó que «por supuesto que no».

Y, a continuación, le envió el mensaje claro a Pedro Sánchez: «Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe, que pronto va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho».

Sobres a cargos del PSOE

El empresario Víctor de Aldama reveló este jueves en su declaración voluntaria ante el juez Ismael Moreno que Santos Cerdán, hoy número 3 del PSOE, llegó a recibir 15.000 euros en «un sobre», al tiempo que detalló que actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, pidió a la trama una comisión de 50.000 euros siendo presidente de Canarias en una operación de compra de mascarillas. Igualmente, apuntó al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al que le habría dado dinero en efectivo por gestionar un aplazamiento de un pago de cuestiones fiscales. El desembolso fue supuestamente en un bar cercano al citado ministerio.

También señaló que en el marco de aquellas gestiones en la pandemia pagó 250.000 euros al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y 100.000 euros a Koldo García, asistente de este último. En el caso de Ábalos, explicó que en total llegó a percibir 400.000 euros por «todos los favores», de ellos, 250.000 euros sólo por los contratos de las mascarillas.