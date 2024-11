El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves en relación a Víctor de Aldama, cabecilla de la trama Koldo, que las confesiones ante el juez Ismael Moreno de «un presunto delincuente que está en prisión preventiva, me merecen el crédito que tienen, ninguno». Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en el patio del Congreso de los Diputados al término del Pleno, donde el Gobierno no ha perdido este jueves ninguna de las votaciones gracias al apoyo de sus socios. «Mi Gobierno es un Gobierno limpio. Mi planteamiento era que cualquier atisbo de corrupción iba a ser extirpado de raíz. Y eso hemos hecho», ha manifestado.

«En lo que respecta a mi gobierno actual, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso, y ha demostrado que su estrategia de defensa es la mentira», ha insistido Sánchez, que también se ha referido a Aldama como «personaje».

Respecto a la afirmación de Aldama de que Sánchez le invitó a un mitin del PSOE en 2019 -como publicó OKDIARIO- para agradecerle en persona sus gestiones con autoridades de México -según su relato al juez- como colaborador del Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos, el líder socialista ha contestado: «A ver, menuda inventada, poco menos que yo estaba esperando que llegara este señor al mitin, para poder hacer el mitin. Es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira», ha apostillado.

El conseguidor del caso Koldo ha aseverado ante el juez que en una breve reunión en aquel mitin de 2019 en Madrid, un reservado del Teatro de La Latina, fue cuando Sánchez le dijo: «Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado».

«El presidente quería conocerme y hablar conmigo. Es decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Ábalos (…) y Koldo», ha indicado en sede judicial, añadiendo que no fue un encuentro fortuito «para nada» y que la foto con Sánchez «se hace en un sitio reservado en el que solamente están» el presidente del Gobierno, Koldo y él.

Entretanto, la dirección del PSOE se ha declarado «indignada» por las declaraciones de Aldama ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Los socialistas no le dan ninguna credibilidad porque, según afirman, está tratando de defenderse. En este sentido, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha manifestado que todo lo declarado por Aldama es «absolutamente mentira», responde a su «estrategia judicial» y se terminará demostrando que es falso.

Montero ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntada concretamente por una parte del testimonio de Aldama en sede judicial, donde afirmó que el número tres del PSOE, Santos Cerdán, recibió un sobre con 15.000 euros, el ex ministro José Luis Ábalos, 250.000 euros de una mordida en una compra de mascarillas, y su ex asesor Koldo García, alrededor de 100.000 euros.

«Nunca, jamás, ha habido ningún tipo ni de cobro, ni de comisión, ni nada de lo que está diciendo este señor», ha señalado Montero, que también ha negado que se hayan producido reuniones de dirigentes socialistas con Aldama. «Ni siquiera conocemos personalmente a este señor, y por tanto, es falso todo lo que está trasladando», ha sostenido la número dos del PSOE.

Moción de censura

Horas antes de la declaración de Sánchez ante los medios, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, compareció también en el escritorio de prensa de la Cámara baja para exigirle la dimisión, la de él y su Gobierno, y para ofrecer a alguno de sus socios la posibilidad de presentar una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo. «Yo no tengo los votos para cambiar el Gobierno pero si alguno de sus socios quiere acabar con esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa para este país», ha manifestado Feijóo en un mensaje implícito dirigido a Junts y PNV.

«Se ha confirmado en la Audiencia Nacional que el Gobierno apesta a mentiras y corrupción. Lo dicen las caras de los diputados socialistas y los miembros del Gobierno estos días y lo saben los jueces que actuarán en consecuencia», ha enfatizado Feijóo tras las confesiones de Aldama.

«Es evidente que Sánchez no ha venido a servir, sino a servirse», ha afirmado el jefe de la oposición. Junto a ello, el líder del PP ha parafraseado a Pedro Sánchez en su discurso de la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP) que le llevó al poder y ha recalcado: «⁠Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles».