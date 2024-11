Aldama revela al juez que Sánchez impuso al ex ministro Ábalos que Koldo fuera su asesor

El empresario Víctor de Aldama, en prisión por el caso hidrocarburos, ha revelado este jueves al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que investiga la trama Koldo, que Pedro Sánchez impuso al ex ministro de Fomento José Luis Ábalos que Koldo García fuera su asesor.

Fuentes conocedoras de la declaración de Aldama en la sala señalan que el conseguidor del caso Koldo y ex presidente del Zamora CF ha reconocido que Koldo García fue asignado al gabinete de Ábalos en el Ministerio de Fomento «por decisión de Pedro Sánchez», jefe del Ejecutivo socialista. El empresario ha prestado esta declaración de forma voluntaria ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2.

Cabe recordar que la relación de Sánchez con Koldo García viene de atrás. De hecho, el propio presidente del Gobierno cuenta en su libro Manual de resistencia que Koldo García fue el encargado de custodiar (hasta el punto de dormir junto a ellos) los 57.000 avales que habían recogido de la militancia para que Sánchez fuera de nuevo candidato a secretario general del PSOE en las primarias celebradas el 21 de mayo de 2017.

Koldo García acompañó además a Sánchez en su gira para reunir esos avales formante parte del llamado clan del Peugeot, siendo muy cercano al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Precisamente, José Luis Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE, declaró el pasado febrero que él no tenía responsabilidad en el nombramiento de Koldo García, su ayudante en el Ministerio e implicado en este caso de presuntas mordidas en la adquisición de mascarillas por el Gobierno central en los peores meses de la pandemia. Ábalos dijo en una entrevista en Onda Cero que Koldo -ex concejal del PSN en Huarte- vino recomendado por «los compañeros de Navarra». Y afirmó sobre Santos Cerdán, diputado por Navarra, que éste se encuentra en la misma posición que él: «Está igual que yo», apostilló.

Asimismo, el conseguidor del caso Koldo ha señalado ante el juez que su presencia como VIP en un mitin de Sánchez en Madrid en 2019 -tal y como reveló OKDIARO- se produjo a modo de agradecimiento por unas gestiones que había realizado en México, prestando asistencia aquí al Ministerio de Fomento de Ábalos, al que pertenecía Koldo.

Cena con Delcy

Además, sobre la visita ilegal de enero de 2020 que Delcy Rodíguez hizo a España y que generó una sonada polémica puesto que la número dos de Nicolás Maduro no podía acceder a suelo europeo por sanciones de la UE, Aldama ha declarado que se había preparado una cena de Sánchez con la vicepresidenta venezolona, junto a varios ministros españoles y la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Asimismo, Aldama ha manifestado ante el juez que el Ejecutivo de Sánchez le solicitó ayuda para gestionar la relación con el opositor venezolano Juan Guaidó. Según el empresario, Ábalos le dio un escrito autorizándole como representante del Gobierno para esta interlocución. Es sabido que Aldama tenía estrecha relación con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

Fue el pasado lunes cuando la defensa del investigado Aldama, que se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por un presunto fraude de IVA en el caso hidrocarburos, envió un escrito en el que indicaba que conforme al artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) podía solicitar «declarar cuantas veces quisiere» ante la Justicia.

Junto a ello, su representante señaló que el empresario «ha manifestado su intención de prestar declaración voluntaria ante el Juzgado de Instrucción contestando, en aras de garantizar su derecho de defensa, a todas las preguntas que se le puedan formular por parte del magistrado instructor, el representante del Ministerio Fiscal y su defensa».