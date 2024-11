Víctor de Aldama, cerebro de la trama Koldo, ha expuesto al juez Ismael Moreno cómo se fraguó su fotografía en una zona reservada del Teatro La Latina con el presidente del Gobierno y líder del PSOE. «Pedro Sánchez me dijo: ‘Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado’», ha expresado el principal imputado en el caso que se instruye en la Audiencia Nacional. Así consta en el vídeo completo de la sesión al que ha tenido acceso OKDIARIO.

«Esa foto se hace en un sitio reservado en el que solamente estamos el presidente, Koldo García y yo. El que el presidente me dice palabras textuales: Gracias por lo que estás haciendo. Me tienen informado. Y yo le digo: No tiene que darme las gracias. Dura poco más la conversación. Salgo y el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué. Al momento, a los 30 segundos, sale el presidente. La foto no fue fortuita», relata Aldama.

El principal investigado en el caso Koldo, ha revelado en una extensa declaración judicial una compleja trama de pagos y favores que salpica a destacados miembros del PSOE, incluidos el ex ministro José Luis Ábalos y varios altos cargos del actual Gobierno. Según su testimonio, entregó aproximadamente 400.000 euros en efectivo a Ábalos y 200.000 euros a su asesor Koldo García, además de otros beneficios como viviendas y vehículos.

En su declaración voluntaria ante el juez Ismael Moreno, Aldama ha detallado cómo se gestaron las relaciones con el Ministerio de Transportes a través de un encuentro casual con Koldo García en una cafetería cercana al ministerio. Según relata, fue Koldo quien le confesó que «hemos llegado al ministerio y se nos hace grande», solicitando su ayuda y asesoramiento.

El empresario ha revelado que su relación con el Gobierno se intensificó tras gestionar exitosamente varios proyectos en México. Esto le valió el encuentro con el presidente Pedro Sánchez en febrero de 2019, quien le agradeció personalmente su colaboración.

Un punto crítico de su declaración es la revelación sobre el polémico episodio de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en Barajas. Según Aldama, era una visita planificada con un mes de antelación, con conocimiento del Gobierno, incluyendo a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ábalos, así como al presidente Sánchez. Incluso se había alquilado una casa en El Viso para reuniones con varios ministros.

Respecto a los contratos de mascarillas durante la pandemia, Aldama ha explicado que su empresa, Soluciones de Gestión, fue la única que adelantó el dinero sin garantías. Por estas operaciones, cobró aproximadamente 5,8 millones de euros en comisiones, parte de las cuales utilizó para realizar pagos a diversos cargos públicos.

Entre los pagos más llamativos, el empresario ha confesado haber entregado 25.000 euros al entonces jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, tras conseguir un aplazamiento fiscal. También pagó 15.000 euros a Santos Cerdán en un bar frente a la sede de Ferraz del PSOE.

La declaración incluye detalles sobre el pago del alquiler de un piso en la Torre de Madrid para Ábalos, con un coste aproximado de, en total, 88.000 euros. También revela pagos mensuales recurrentes de 10.000 euros que Koldo García compartía con el ex ministro.

Un aspecto singular de su testimonio es la relación con un comandante de la Guardia Civil, identificado como Rubén Villalba, a quien pagaba 2.000 euros mensuales por proporcionar teléfonos encriptados. Aldama justifica estos pagos en el contexto de colaboración con la UCE-2 (una unidad antiterrorista) y asegura tener una medalla por sus servicios.

El empresario también ha detallado su participación en el rescate de Air Europa, afirmando que mantuvo reuniones directas con la vicepresidenta Nadia Calviño y otros altos cargos del Gobierno. Según su testimonio, el presidente Sánchez estaba plenamente informado de estas gestiones, y Ábalos recibía «cinco o seis llamadas diarias del presidente».

Aldama ha justificado muchos de estos pagos como parte del funcionamiento normal de los negocios, señalando que obtenía el dinero en efectivo principalmente de sus actividades en el sector de la construcción. Su declaración voluntaria, que busca facilitar su salida de prisión, ha ampliado significativamente el alcance de la investigación, que inicialmente se centraba en la compra de mascarillas durante la pandemia.