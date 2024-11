Éste es el vídeo de Víctor de Aldama declarando ante el juez. Durante una hora y 56 minutos, el comisionista del caso Koldo, señalado como el nexo corruptor de la trama por la UCO, ha declarado ante el magistrado de la Audiencia Nacional. Aldama ha revelado que fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien lo invitó a un acto del PSOE para agradecerle su gestión en relación con un viaje a México que realizarían al día siguiente el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, vinculado a negocios ferroviarios. Así se desprende del vídeo de su declaración, al que ha tenido acceso OKDIARIO. A continuación, la transcripción del extracto en el que incrimina a Sánchez:

Víctor de Aldama: «Quiero aclarar algo. Yo no participo en un acto, a mí me hacen ir a un acto del PSOE porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Yo no participo, me hacen ir el señor Ábalos y Koldo a ese acto».

Abogado: «¿Usted no es militante del PSOE ni simpatizante?»

Víctor de Aldama: «Para nada, para nada».

Abogado: «¿Se le convoca a ese acto por su contacto con el presidente del Gobierno?»

Víctor de Aldama: «Así es».

En relación con la foto que muestra a Pedro Sánchez junto a Aldama en un reservado durante el evento en La Latina, en el que se presentaba a Pepu Hernández como candidato, Aldama ha negado que fuera una coincidencia: «Para nada. Esa foto se hace en un reservado donde solo estamos el presidente, Koldo y yo. El presidente me dice textualmente: ‘Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado’. La conversación dura poco más. Salgo, el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento salen ambos. Es decir, fortuita no fue».

Pagos al PSOE

Aldama también ha revelado ante el juez pagos en efectivo a distintos miembros del PSOE. «Koldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 €. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Yo ahí me niego y le digo que no a lo que me dice que si no lo hago, que vamos a tener problemas y a lo que evidentemente luego en un futuro, pues empezamos a tener problemas con diciendo que si las mascarillas eran falsas, que si no. Menos mal que tenemos, como bien he dicho, los certificados de SGS y no hay ninguna mascarilla fake ni ninguna mascarilla de las que hemos traído nuestras son falsas».

El comisionista también ha salpicado a otros miembros de Ferraz como el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán o el jefe de gabinete de Hacienda, Carlos Moreno. «En la misma práctica que el señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros», explica. Y prosigue: «En el bar que hay enfrente de Ferraz viene el señor Santos Cerdán, que además si no borran las imágenes de las cámaras, se puede ver perfectamente. Entro yo y entra el señor Koldo. Y en ese bar se le entrega, se le entrega al señor Koldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán».

Aldama también ha revelado que dio un total de 400.000 euros al ex ministro de fomento José Luis Ábalos. En concreto, 250.000 euros habrían sido pagados como presuntas mordidas en los contratos de mascarillas. Por su parte, Aldama también le ha dicho al juez que le pagó al ex asesor del ministro Koldo García 100.000 euros. También revela cantidades mensuales pagadas a Koldo, a quien apodaban «grandu». Ambos niegan estos pagos y están estudiando emprender acciones legales contra Aldama. El PSOE también ha negado categóricamente que recibiesen estas cantidades.

El comisionista se ha mostrado a favor de colaborar con la justicia para tratar de salir de prisión. Tal y como adelantó OKDIARIO a primera hora de esta mañana, también ha pedido declarar en el caso del fraude millonario en el sector de los hidrocarburos que le mantiene en prisión desde hace un mes. A su vez, también se ha comprometido a declarar en el Tribunal Supremo en la causa especial que se abrió sobre el caso Koldo.