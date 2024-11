El comisionista del caso Koldo según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Víctor de Aldama, durante su comparecencia ante el juez este jueves, ha implicado en la trama corrupta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera; a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; al ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos; a la esposa del líder socialista, Begoña Gómez, y al secretario de organización, Santos Cerdán.

El empresario ha comparecido este jueves a petición propia ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de la causa en la que se investiga al comisionista, según la Benemérita, del caso Koldo.

Pedro Sánchez

Aldama ha asegurado en la sala durante la comparecencia del empresario, que fue el presidente del Gobierno el que solicitó encontrarse con el comisionista y que le dijo: «Sé perfectamente lo que estás haciendo y te doy las gracias por lo que estás haciendo por el Gobierno de España».

Sánchez y Aldama se tomaron una fotografía durante un mitin del PSOE en el madrileño teatro de La Latina. Según el empresario, el líder socialista pidió saludarlo como muestra de agradecimiento por sus gestiones en México, país al que voló junto a Ábalos al día siguiente.

Todo ello, tras evitar responder a las preguntas de si se había encontrado con él. Una vez que la foto con el nexo corruptor de la trama se hizo pública, sí se pronunció: «Con este señor no me he cruzado palabra, nunca me he sentado ni reunido con este señor, ni de manera formal o informal», indicó en una escala en Omán, de camino a su viaje institucional a India.

Por otro lado, Aldama también ha desvelado que Sánchez quería estar presente en una cena que el empresario había organizado con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien entonces no podía pisar suelo europeo. Finalmente, no pudo realizarse debido a la prohibición que pesaba sobre la número 2 de Nicolás Maduro.

Begoña Gómez

Aldama también ha apuntado a la esposa del jefe del Ejecutivo. Ha asegurado que Gómez mantuvo al menos una reunión con Teresa Ribera, para tratar el problema de la España vaciada. Y es que, como desveló OKDIARIO, la esposa de Sánchez había impulsado estrategias contra la despoblación en la España vaciada. Como directora de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid se fijó un nuevo objetivo: combatir el problema de la falta de habitantes en la España vaciada. Para ello, empezó a promover soluciones para revitalizar los pequeños municipios del país.

Santos Cerdán

El comisionista de la trama ha afirmado al juez que vio como Koldo García, ayudante de Ábalos, entregó un sobre con 15.000 euros a Cerdán en un bar próximo a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. Este pago respondería a la licitación de una construcción, según Aldama.

El secretario de organización socialista lo ha negado todo: «Es todo falso». «Él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo, ese señor no ha estado nunca, insisto, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido», ha sostenido Cerdán.

Teresa Ribera

El nexo corruptor, según la UCO, de la trama también ha puesto el dedo acusador sobre la vicepresidenta tercera. Aldama ha asegurado que mantuvo una reunión con ella. Algo que sirvió para mostrarse como un nexo necesario para la trama y que presuntamente le permitió exigir posteriormente las mordidas a la trama que defraudó más de 180 millones de euros, según investiga la Guardia Civil y la Audiencia Nacional.

Además, ha apuntado en su declaración que Ribera se reunió con la imputada Begoña Gómez para tratar el problema de la España vaciada y que en esos encuentros también estuvieron presente altos cargos de Globalia.

María Jesús Montero

Aldama también ha apuntado en su declaración que la vicepresidenta primera también iba a estar presente en la cena con Delcy Rodríguez. Además, ha apuntado al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al que le habría dado dinero en efectivo por gestionar un aplazamiento de un pago de cuestiones fiscales.

Ángel Víctor Torres

Según ha indicado el comisionista, el ex presidente canario Ángel Víctor Torres pidió a la trama una comisión de 50.000 euros siendo presidente de Canarias en una operación de compra de mascarillas por parte de las administraciones públicas, en un contrato adjudicado a la trama.

José Luis Ábalos

Según ha declarado el empresario, Aldama entregó 250.000 euros a Ábalos en concepto de comisiones en la adjudicación de un contrato de compra de mascarillas por parte de las administraciones públicas a la empresa vinculada a la trama, Soluciones de Gestión, por valor de 53 millones de euros.

Fernando Grande-Marlaska

Fernando Grande-Marlaska era otro de los invitados a la cena, que finalmente no llegó a celebrarse, con la vicepresidenta venezolana en su visita a España y que, según Aldama, había organizado el propio empresario.