Cuanto más grande sea el furor bursátil por las tecnológicas, mayor es el ojo escrutador de los órganos regulatorios para frenar monopolios. Los pesos pesados de la industria del Big Tech, entre ellos Apple, Microsoft y Alphabet (matriz de Google) han amasado una factura multimillonaria que supera los 3.700 millones de dólares estadounidenses en multas regulatorias desde 2024. En lo que va de año, acumulan más de unos 2.500 millones de dólares por saltarse las normas regulatorias.

No obstante, aunque Bruselas y otras entidades regulatorias en distintos países busquen frenar el monopolio de estas multinacionales, los ingresos que recaudan los Siete Magníficos (Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia y Tesla) en su conjunto superan los 2,3 billones de dólares desde 2024. La tormenta de sanciones por parte de Bruselas y otras entidades regulatorias no ha frenado en seco los monopolios que retienen estas compañías.

El caso más reciente ha sido el castigo a Google en Australia, que ha acordado este lunes pagar 55 millones de dólares australianos (30,6 millones en euros) a la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés) por firmar contratos con las dos mayores empresas de telecomunicaciones del país, Telstra y Optus. Google, el motor de búsqueda más popular, ha sido el más castigado de las tecnológicas y también se llevó una multa de 1.400 millones de dólares por recolectar datos biométricos en mayo, sanción que tuvo que pagar al estado de Texas (EEUU).

No obstante, la gran mayoría de las cuerdas regulatorias están en la Unión Europea. La Comisión Europea ha multado tanto a Meta y Google este año por vulnerar el Digital Markets Act (La Ley de Mercados Digitales), con un importe de 230 millones y 570 millones respectivamente.

Estas tecnológicas han llevado a los índices de Wall Street a tocar nuevos hitos en Bolsa este año, menos Apple, quién acumula una caída del 5% debido a las turbulencias de la guerra comercial. Meta, matriz de Facebook se ha disparado un 28% en lo que va de año y le siguen Microsoft, con un 24% y Alphabet, el dueño de Google, acumula una subida del 22% en el último año.