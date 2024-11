El Gobierno sabía que la UCO investigaba a Aldama cuando le condecoró por servicios a «la Patria»

El Gobierno ya conocía la investigación a Soluciones de Gestión y, específicamente, a Víctor de Aldama – comisionista de la llamada trama Koldo- cuando el Ministerio del Interior le concedió, en septiembre de 2022, la medalla al mérito de la Guardia Civil. Por entonces, el departamento de Fernando Grande-Marlaska había sido requerido por la Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para remitir determinada documentación sobre los contratos con la trama, como ya avanzó OKDIARIO. Según la investigación, Aldama se llevó una comisión de más de cinco millones por la venta de mascarillas a distintos ministerios. Interior pagó 3,5 millones.

El 25 de enero de 2022, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) de la Agencia Tributaria -Ministerio de Hacienda- se dirigió a la Secretaría de Estado de Seguridad -Ministerio del Interior- para requerir información sobre los contratos de emergencia suscritos con las empresas de la trama durante la pandemia.

En dicho requerimiento, los inspectores de Hacienda preguntaron específicamente a Interior por «la participación del señor Víctor Gonzalo de Aldama» en esas operaciones. Entre otras cuestiones, se preguntó: «De existir esta participación, en qué consistió la misma y si ella pudo suponer alguna ventaja o ahorro económico de cualquier tipo para el vendedor o para el comprador».

El encargado de responder al requerimiento fue Daniel Belmar, responsable de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad. Según recoge la investigación de la UCO, explicó: «No se tiene constancia de la participación de las dichas empresas en la compra/venta de mascarillas, que no conoce a ninguna de las empresas mencionadas». Belmar justificó además el contrato con Soluciones de Gestión por «la situación excepcional de emergencia sanitaria, el desconocimiento del mercado en la adquisición de este tipo de material, los problemas logísticos de transporte y la inexistencia de material y equipamiento de protección sanitario para los Cuerpos de Seguridad e Instituciones Penitenciarias (…)».

El mismo día

Además de Hacienda, en mayo de 2022, el Ministerio del Interior fue requerido por la UCO de la Guardia Civil para informar sobre el contrato de mascarillas con la empresa de la trama. Desde el departamento de Grande-Markaska, según destacaron los investigadores, se llegó a suministrar material «en un formato ilegible» que no pudo ser analizado.

Belmar respondió entonces a los investigadores que «las empresas que resultaron adjudicatarias de los referidos contratos de emergencia surgieron de una reunión interministerial en la que el Ministerio de Fomento y Transportes puso sobre la mesa un abanico de sociedades que les habían provisto a ellos de material sanitario, siendo que los representantes de los demás ministerios manifestaron que dada la escasez de material sanitario que había en esos momentos unido a las dificultades para acceder a líneas de compra, decidieron acudir a los proveedores seleccionados (…)», según recogió la UCO.

Se da la circunstancia, además, de que el 27 de septiembre de 2022, día en que el Boletín Oficial de la Guardia Civil publica la condecoración a Aldama, la UCO entregaba a la Fiscalía Especial contra la Corrupción su primer informe sobre la trama Koldo.

En ese informe se da cuenta de las actuaciones que los investigadores han realizado ante Interior, preguntando a la Secretaría de Estado de Seguridad por el papel de Víctor de Aldama en la trama.

En el documento se desarrolla el análisis de todos los requerimientos que los investigadores enviaron a Interior, Transportes, Canarias y Baleares preguntando sobre su relación y conocimiento de los negocios de Soluciones de Gestión S.L. En ellos citaban expresamente a Aldama.

Medalla de la Guardia Civil

Como se ha conocido este viernes, Marlaska concedió a Víctor de Aldama la medalla al mérito de la Guardia Civil -a través de una orden de 23 de septiembre de 2022-. La concesión, con distintivo blanco, se otorga a quien ejecute, dirija o colabore en «el éxito de un servicio» de «extraordinaria dificultad» a «la Patria». En una nota de prensa, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado la concesión de medallas a personas «cuestionadas por su implicación en hechos delictivos» y ha solicitado la «inmediata retirada de la distinción otorgada a Víctor Gonzalo de Aldama Delgado», lo que considera «inaceptable».

La asociación realizó esa petición un día después de la declaración en la Audiencia Nacional de Víctor de Aldama en la que afirmó, por ejemplo, que la foto en la que aparece en un mitin junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en febrero de 2019, no fue «fortuita». «A mí me hacen ir al acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme», explicó Aldama al juez. La imagen se captó «en un sitio reservado» con Sánchez y Koldo García y, según su testimonio, Sánchez le dijo: «Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado».

La AUGC ha calificado de «inaceptable que se otorguen condecoraciones a personas cuya trayectoria pueda contradecir los principios de ética, honradez y compromiso que rigen nuestra institución».

Desde el Ministerio del Interior, por su parte, han afirmado que están valorando cómo retirar a Aldama esta condecoración «cuanto antes». Admiten, no obstante, que es posible que esto no se pueda hacer efectivo hasta que exista una condena firme, siempre y cuando Aldama termine siendo procesado y condenado.

Estas condecoraciones honoríficas se entregan cada año junto a otras medallas pensionadas a miembros de las Fuerzas de Seguridad, si bien estas últimas sí conllevan compensación económica.