El Gobierno premió a Aldama por su trabajo «altruista» en temas de terrorismo aunque ahora reniega de él

En octubre 2022, la Guardia Civil organizó un acto para otorgar al empresario Víctor de Aldama la Orden del Mérito, con distintivo blanco, en reconocimiento a sus «profundos valores» y su «altruismo» en favor de los intereses de España. La ceremonia, realizada con toda la solemnidad en dependencias oficiales, contó con palabras de elogio del coronel Francisco José Vázquez, conocido como Pape, responsable de la Unidad Central Especial 2 (UCE-2) del Servicio de Información. Aunque, ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez dice que es un miembro de «la TIA», en referencia a Mortadelo y Filemón, la realidad demuestra que sí tuvo un papel clave en una de las unidades más delicadas del Instituto Armado.

Durante el acto, Vázquez destacó que esta distinción no era un premio habitual, sino un reconocimiento a alguien que «se siente casi guardia civil». Según sus palabras, Aldama –ahora investigado por la Audiencia Nacional– había brindado apoyo desinteresado a la unidad antiterrorista, cubriendo necesidades que el cuerpo, pese a su preparación, no podía solventar por sí mismo. El alto cargo de la Benemérita destaca que Aldama trabajó altruistamente por España, arriesgando su vida para realizar informes de antiterrorismo de alto valor. La Guardia Civil reconoce que se necesita gente como Aldama en esa unidad porque no tienen los medios que Interior les debería proporcionar.

Sin embargo, la figura de Aldama ha sido puesta en entredicho por parte del Gobierno tras confesar ante la Audiencia Nacional una trama de corrupción que implica a varios ministros y al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Según sus declaraciones, habría pagado «cupos» a altos cargos gubernamentales, incluidos el exministro José Luis Ábalos y el jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero. Estas revelaciones han provocado que el Ministerio del Interior analice la posibilidad de revocar la medalla, aunque se espera a una condena firme para tomar medidas definitivas.

Momento de la entrega de la medalla.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rechazado las acusaciones de Aldama, calificándolas de «inventadas». El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ironizó sobre el empresario, comparándolo con «El Pequeño Nicolás». No obstante, un vídeo que adelanta El Mundo demuestra que hasta hace unos meses, en efecto, Aldama era una figura de prestigio en Interior por labores relacionadas con la lucha anticorrupción. Entre otras gestiones Aldama compró un dron de última generación que Interior no podía proveer a los agentes. También operó con móviles ultraseguros y encriptados, según dijo en la Audiencia Nacional, por la delicadeza de los asuntos de alta seguridad que manejaba.

La condecoración ha suscitado críticas de asociaciones como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha reclamado garantías para que estas distinciones reflejen una conducta intachable. Según Aldama, sus aportes incluyeron la compra de un dron para la UCE-2 y actividades con el Grupo de Acción Rápida (GAR), además de mantener contacto con agencias como la CIA y el FBI.

Réplicas

Este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que su departamento está «estudiando ya la forma» de revocar la medalla al mérito a Aldama. «Por lo que conocemos, está claro que no es merecedor de una distinción que debería honrar tanto a quien la recibe como a la propia Guardia Civil», declaró Marlaska. Sin embargo, evita entrar a valorar las razones detrás de la concesión inicial de la medalla, argumentando que cada año se otorgan entre 1.500 y 2.000 de estas distinciones a propuesta de diferentes unidades y comandancias del cuerpo. No obstante, fuentes de Interior han señalado que el proceso podría requerir esperar a una condena firme en caso de que Aldama sea procesado y declarado culpable.

Los socios del Gobierno se recolocan en el nuevo escenario. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dio explicaciones el mismo día que el presunto «conseguidor» de la trama lanzara las graves acusaciones. El también ministro de Cultura ha subrayado en rueda de prensa que se hacen «perfectamente cargo» de la preocupación por la corrupción que hay en España y la necesidad de hacer reformas institucionales para prevenirla. Además, fuentes de la formación confirman que las informaciones sobre el caso Koldo pueden comportar cierto desgaste para el Ejecutivo. Urtasun destaca que este caso está sujeto a investigación e insisten en que las graves acusaciones de Aldama contra cargos del PSOE deberá probarlas en sede judicial.

Por su parte, Podemos alerta al PSOE de que serán «implacables» si Aldama aporta pruebas. El portavoz Pablo Fernández desgrana que Pedro Sánchez tiene al menos «responsabilidades in vigilando» respecto a esta trama, que comporta serios indicios de corrupción, y reclama que dé explicaciones al respecto en el Congreso. Dice que en Podemos saben distinguir el «grano de la paja», dado que el empresario ha atribuido presuntos delitos a miembros en activo del PSOE sin aportar pruebas.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha indicado que el PSOE ha convertido a Aldama en un «personajillo», después haberle «condecorado desde Interior». De todo ello se deduce, para el PP, que «no era un desconocido, sino que era alguien cercano con el que han hecho negocio con el dinero de los españoles». «Creyeron que la defenestración de Ábalos iba a poner fin a la trama y que esto haría de cortafuegos pero cada día hay más datos», ha remarcado Gamarra, quien ha reclamado a Sánchez que «decida cuándo se va» para que «empiece una nueva etapa» con PP en el Gobierno.