Morata se despide con rajada del Galatasaray: «No mantuvieron ni la palabra ni el respeto»

Álvaro Morata será en las próximas horas anunciado oficialmente como jugador del Como. El hasta ahora delantero del Galatasaray hizo un comunicado en redes sociales donde cargó con extrema dureza contra el club turco porque «hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se mantuvieron».

El capitán de la selección española sí que mostró su agradecimiento a la afición de Estambul tras haber permanecido allí los últimos seis meses tras una cesión del AC Milan. «Desafortunadamente, no puedo decir lo mismo de mi experiencia con el club. Hasta el final, los compromisos contraídos no fueron cumplidos, hasta el punto en que no tuve más remedio que renunciar a parte de mi salario y otros derechos contractuales que ya había ganado a través de mi trabajo», dijo.

Morata se quejó de que el Galatasaray ha estado jugando con su carrera de futbolista y que a sus 32 años no había visto una cosa así en el mundo del fútbol. «Para mí, en la vida y en el trabajo, hay principios que nunca deben romperse, como el respeto a los derechos de cada persona. No reconocer y compensar lo que se ha ganado es, para mí, inaceptable y contrario a los valores de justicia y profesionalismo en los que creo», añadió.

«Sé que estos asuntos a menudo no se hablan abiertamente, pero creo que es correcto dar a los aficionados la verdadera explicación de lo que pasó», dijo un Morata en una carta de despedida muy dura después de que su aventura turca no fructificase. El delantero anotó siete goles en 16 partidos con la camiseta del Galatasaray y ahora espera olvidar esta mala experiencia con el Como de su amigo Cesc Fábregas. Su objetivo no es otro que entrar en los planes de Luis de la Fuente para el Mundial de 2026.