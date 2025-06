Morata se sigue fustigando: «He vuelto a fallar como le puede pasar a cualquier persona»

Álvaro Morata fue el protagonista involuntario de la final de la Nations League entre España y Portugal. El delantero falló el penalti decisivo en la tanda final y sigue martirizándose por aquello. «He vuelto a fallar, como lo puede hacer cualquier persona en su trabajo o en su vida», aseguró el jugador en un adelanto de una entrevista que verá la luz este miércoles.

El delantero del Galatasaray es consciente de que este fallo le puede costar bastante caro en su empeño por regresar al fútbol español este verano tras una infructuoso aventura en el fútbol italiano con el Milán. El ariete había sonado para el Sevilla e incluso para el Getafe, pero quizá este fallo le pueda condenar a permanecer más tiempo en Turquía, donde tiene contrato hasta enero de 2026.

El capitán de la selección española dio la cara tras su fallo en aquel partido. «No he llorado, ganas no me faltaban pero uno tiene que evolucionar en la vida, están mis hijos y mi familia en la grada. Igual que hace poco nos tocó ganar, ahora toca pasar un momento complicado, pero en la vida hay que aprender», dijo Morata, todavía caliente por un fallo que cortó la racha victoriosa de España tras ganar la Nations League de 2023 y la Eurocopa de 2024.

El jugador, a sus 32 años, ha recibido incluso amenazas en las redes sociales que fueron denunciadas por su mujer Alice Campello. Morata no tiene nada claro si continuará en la selección española tras este varapalo y dejó la puerta abierta a una hipotética retirada antes del Mundial de Estados Unidos.

«Depende de muchas cosas. Ahora solo pienso en mis compañeros y en lo que ha pasado hoy. Las cosas hay que pensarlas con tranquilidad, pero claro que es una posibilidad que no esté en septiembre», avisó sobre su regreso. Ahora esta entrevista en Movistar deja la puerta abierta a no seguir. Morata tiene la última palabra.