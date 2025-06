La nueva vida de Morata con España

Álvaro Morata es mucho más que un simple delantero en la selección española. Es el capitán, independientemente de si juega más o menos. Para Luis de la Fuente siempre ha sido un fijo, pero el paso del tiempo, como era de esperar, le ha ido relegando a un segundo plano. Ya no es intocable y la lógica dice que, a medida que pasen los meses, será más normal verle empezar los partidos desde el banquillo, como sucedió contra Francia en las semifinales de la Liga de Naciones.

Morata ha perdido la condición de intocable dentro del once titular de España, era de esperar, pero mantiene la confianza y el respaldo de un Luis de la Fuente que le valora por lo mucho y bueno que aporta dentro de ese vestuario. A sus 32 años, el capitán de España es uno de los pesos pesados de un vestuario que le quiere, respeta y admira por su forma de ser y por todo lo que transmite.

Con España, Morata es un hombre feliz. El capitán encuentra el respaldo que no tiene en otros sitios y no hay quien no hable bien de un jugador que ha sabido ser líder desde el primer día. Para sorpresa de muchos, el delantero ha mostrado una madurez con el brazalete espectacular desde que le tocó asumir esta responsabilidad tras el Mundial de Catar, cuando Busquets anunció que dejaba la selección española.

El capitán está muy pendiente de todos sus compañeros, pero especialmente de los jóvenes, con los que mantiene una gran relación. Futbolistas como Lamine Yamal, Fermín o Zubimendi, entre otros, se sienten muy respaldados por el capitán de la selección española, algo que también pasaba con Sergio Busquets. Además, también cabe destacar la buena sintonía que mantiene con los más veteranos, como es el caso de Rodrigo o Carvajal, al que conoce desde que ambos jugaban juntos en las categorías inferiores del Real Madrid.

«Álvaro siempre ha sido importantísimo. Tiene una actitud ejemplar, es capitán y un referente. Siempre aporta. Algún día se reconocerá lo que ha sido Morata para el fútbol español», aseguraba recientemente Luis de la Fuente en una entrevista concedida a OKDIARIO a la hora de ser preguntado por Morata. Y es que, todos le quieren y él se hace querer.

Una delantera en el aire

Mientras, España mira de reojo al Mundial de 2026 consciente de que la posición que tiene más en el aire es la de delantero centro. Oyarzabal se está erigiendo como el titular, mientras que la lógica dice que en muchos encuentros Luis de la Fuente puede utilizar a Dani Olmo como alternativa. No como falso nueve, que no le gusta al riojano esta expresión, y sí como un delantero centro diferente.

Por otro lado, también vienen por detrás jóvenes golpeando la puerta. Uno es Samu, que se empieza a asentar en la selección española absoluta, mientras que en las categorías inferiores se trabaja para encontrar goleadores que nutran a la vigente campeona de Europa.