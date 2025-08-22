Arrasate habla claro: «Nos obligan a jugar mañana a las cinco»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, dijo hoy en la rueda de prensa previa al choque que su equipo va a disputar mañana en Son Moix ante el Celta que el club ha hecho «todo lo posible» para evitar jugar a las cinco de la tarde, pero que la Liga no les ha atendido porque «creen que con una temperatura de 29 grados sí se puede celebrar un partido de fútbol». «Ya veremos qué pasa mañana», agregó irónicamente el entrenador vasco, evidentemente descontento con el horario. «Si ellos lo creen así nosotros ya no podemos hacer más», dijo para concluir.

«Tenemos claro que mañana es un partido muy importante. Hemos entrenado bien y esperamos conseguir un buen resultado. El equipo está preparado para enfrentarse al Celta, que el año pasado de los mejores equipos que pasó por aquí. Son muy valientes, tienen mucho dinamismo y creo que han firmado muy buenos futbolistas. Ojalá mañana les podamos ganar», agregó el técnico, que sobre la derrota de los gallegos ante el Getafe dijo que «el Getafe hizo un gran trabajo defensivo y luego aprovechó sus ocasiones, pero el Celta es un equipo muy complicado que además fuera de casa encuentra más espacios».

En cuanto al incidente con Pablo Maffeo, explicó que «como el mercado está abierto hay intereses individuales que chocan con los colectivos. Maffeo tiene una lesión en el pie, no le vi bien y le invité a salir porque entendía que jugábamos con uno menos por su situación». «Maffeo y Larin no tienen la cabeza aquí porque creen que su ciclo ha terminado, pero de aquí a uno de septiembre pueden pasar muchas cosas. No veo imposible reconducirlos. Si salen les desearé lo mejor y si se quedan intentaremos que nos den el mejor rendimiento», añadió.

En cuanto al último fichaje, el albanés Kumbulla, destacó que «tenía claro que quería venir aquí. Le he visto muy bien y creo que eleva el nivel de los centrales y aumenta la competencia. Ya veremos luego lo que juega pero creo que es una gran incorporación para nosotros». Finalmente, explicó que Samú Costa había hecho «todo lo posible» para llegar al partido, «pero no ha podido. Hoy mismo ha hecho una prueba y aún no se siente bien».