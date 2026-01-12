Violando derechos

El contenido de un diario regional, tal que este digital desde donde uno de vez en cuando echa en un bloc de notas sus reflexiones, se supone que debe vehicular informaciones y noticias que, salvo saltar por su importancia al ámbito nacional, serán leídas donde y por quien corresponda hacerlo. Y este ámbito huelga referirse a cuestiones de mayor calado y sobre las que poco o nada cabe influir. Excepcionalmente, sin embargo, asoma hoy una cuestión sobre la que no cabe pasar por alto, sea donde fuere.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, advirtió de que fuera del ordenamiento jurídico internacional «no hay actuaciones legítimas posibles», después de la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela. Así lo dijo muy campanuda en el acto de la Pascua Militar, presidida por ella misma en ausencia de su presidente, viajando de botarate por Europa en apoyo de regímenes comunistas, donde la señora Robles recalcó el compromiso de España «con la defensa de los valores reconocidos en la Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos y en el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional».

Obsérvese, sin embargo, que hablar de una violación internacional sin referirse antes a la violación de la Constitución nacional resulta un tanto atrevido. La última violación dada a conocer por el inhabilitado por el Supremo Junqueras quiebra la solidaridad interterritorial a la que obliga el artículo 2 de la Constitución. En consecuencia, ya es raro violar el derecho internacional sin haber violado antes y reiteradamente la Constitución nacional. Pero así escribe ahora el sanchismo la historia.

MARTES: PALMA CONTAMINADA. Mallorca, y en concreto Palma, asumirá exclusivamente todo lo que se considera residuos de rechazo de Ibiza, no reciclables, para llevarlos a la incineradora de la empresa Tirme en Son Reus. ¿Se da cuenta la ciudad de este disparate? ¿Lo ha autorizado su ayuntamiento? Posiblemente Tirme dependa del Govern autónomo, pero la ciudad, Palma, donde reside el mayor número de habitantes de Mallorca, no puede soportar más instalaciones que contaminan su bienestar.

Palma soporta, entre otras actividades contaminantes, el aeropuerto, el puerto, la planta incineradora y la central de Cas Tresorer, amén de la depuradora y cuatro polígonos industriales. ¿Hay quien dé más? El Ayuntamiento de Palma, en defensa de la calidad de vida de sus habitantes, no debería haber permitido nunca el traslado de residuos de Ibiza para incinerarse en Son Reus, aumentando la contaminación excesiva que ya padece la ciudad. Mal, muy mal señor alcalde y la comparsa de ediles de uno y otro signo que así lo han permitido.

MIÉRCOLES: FALTA AGUA. Aparte de factores climatológicos, la carestía de agua tiene una causa: el agua que se inyecta a unas redes de suministro que están en mal estado pierde en general cerca del 30%. Por otra parte, tenemos la agricultura que consume un porcentaje excesivo de agua y necesita aplicar métodos de regadío más racionales. Pero también debería concienciarse al consumidor en la aplicación de sistemas de reducción del agua.

Cabe recordar que el pasado verano once municipios de la comarca del Pla de Mallorca, que hoy se ya se encuentra en situación de alerta por sequía, tuvieron que aplicar restricciones, entre las más estrictas la reducción de la presión del suministro, al tiempo que solicitar a la población ahorrar al máximo el consumo. Hay que hacer algo a este respecto y urgentemente.