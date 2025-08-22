Ni aceite ni mantequilla: el sencillo truco viral para que las tostadas siempre queden extra crujientes

Para el desayuno, unas buenas tostadas son la opción más sencilla. Con tomate, jamón, mantequilla o mermelada, aguacate, hay mil formas de combinarlas, pero la textura del pan es lo que realmente marca la diferencia.

No es lo mismo que el pan esté húmedo, blando, y termine siendo una masa gomosa, a que esté crujiente, que suene al morderlo, y que necesites un plato debajo para recoger las migas. Para lograrlo no hace falta ni aceite ni mantequilla, sólo el tostador y un pequeño gesto que ya es viral en TikTok.

Este es el truco viral para que las tostadas queden siempre crujientes

La clave está en cómo colocas el pan nada más sacarlo de la tostadora. El truco lo ha compartido la tiktoker @abrilru_, que con más de 400.000 seguidores ha conseguido que este gesto tan simple se vuelva viral.

En su vídeo, que ya supera los 30.000 «me gusta», explica que, al sacar el pan, lo coloca en vertical, apoyando una rebanada sobre la otra, con el borde como único punto de contacto con el plato. Así, el calor puede disiparse por igual y la humedad no se concentra en la base, que es justo lo que arruina la textura de una buena tostada.

Su madre, que aparece con ella en el vídeo, no entiende el gesto y se ríe mientras su hija lo explica. Pero funciona, y con eso ha podido convencer a miles.

¿Qué opinan en TikTok sobre el truco del pan tostado?

Aunque el truco ha causado revuelo, también ha generado dudas. Algunos no entendían cómo era posible que una tostada saliera húmeda si acaba de salir del tostador.

La explicación, sin embargo, es bastante sencilla. «Al colocar el pan caliente en el plato frío, ¡es cuando se humedece!», comenta una usuaria. Y es justo eso: la condensación. El pan sale seco, pero al contacto con el plato, el vapor del calor sube, no tiene por dónde salir y termina empapando la base.

¿Cuánto tiempo hay que dejar el pan en la tostadora para que quede perfecto?

El tiempo que se debe dejar el pan en la tostadora no tiene una fórmula mágica, pues depende del tipo de pan y de la potencia. Pero, en general, un buen punto de partida está entre uno y cuatro minutos. Si es la primera vez que usas esa tostadora, ve con cuidado: empieza con menos tiempo, revisa y ajusta según el dorado que busques.

Panes más gruesos o más densos necesitarán algo más de tiempo. Y si usas una tostadora sin giro automático o una sartén, gira el pan a mitad del proceso para que se dore igual por ambos lados.

Otro consejo es dejar enfriar el pan completamente antes de meterlo en un recipiente. Así se evita que se ablande con su propio vapor.

Con estos trucos, tener una tostada crujiente, que suene al romperse y que aguante el tomate rallado, es algo que puede hacer cualquiera. Sólo hay que ser paciente y dejar que el pan respire.