¿Nevará en Madrid o habrá una nueva Filomena? La respuesta corta es sí y lo avalan los modelos meteorológicos

La nieve va a caer en Madrid y lo hará con la que está destinada a ser una nueva Filomena, los modelos meteorológicos no dejan lugar a dudas. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno, con la mirada puesta a unos cambios que pueden alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. Una sorpresa del todo inesperada que puede darnos más de una alegría en estas zonas en las que todo puede acabar siendo posible.

Vivimos unos días en los que tendremos que empezar a ver llegar un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará empezar a pensar en una novedad destacada que puede ser esencial. Sin duda alguna, tendremos que ver llegar este cambio que puede ser clave en estas próximas jornadas que tenemos por delante y nos sumergirán en lo peor de esta situación destacada.

Habrá una nueva Filomena

El peor de los presagios se puede cumplir en breve. Estamos viendo llegar un cambio de tendencia que puede ser lo que nos afectará de lleno en esta recta final de las fiestas. Vivimos unos días en los que realmente todo puede ser posible, con algunas novedades que pueden acabar siendo esenciales.

Es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial en unas jornadas que, sin duda alguna, serán las que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada. Estaremos muy pendientes de unas temperaturas que se pueden sumar a un giro radical que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar de una manera especial.

Esta nueva Filomena puede acabar convirtiéndose en una de las más activas en los últimos tiempos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible en estos días de cambios. El invierno más duro de los últimos tiempos puede alejarnos de lo que nos estará esperando en unos días cargados de actividad. Una novedad destacada puede ser clave en estos días de temporada que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

Nevará en Madrid según los modelos meteorológicos

Los nuevos modelos meteorológicos parece que nos advierten de lo que está a punto de pasar, con una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos imaginado.

Tal y como nos explican estos expertos: «En los próximos días, la borrasca Francis continuará desplazándose de oeste a este, cruzando el sur de la Península durante el domingo 4. A su paso dejará frentes activos y precipitaciones que afectarán a amplias zonas del país, incluida la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, una masa de aire muy frío de origen ártico se irá descolgando desde el norte, provocando un descenso acusado de las temperaturas, especialmente entre el domingo y el lunes».

Siguiendo con la misma explicación: «Según los modelos actuales, la cota de nieve irá descendiendo de forma progresiva. El domingo la nieve quedará restringida inicialmente a zonas de montaña, con cotas en torno a 900–1000 metros, afectando sobre todo a la Sierra de Guadarrama. En la tarde del domingo y madrugada del lunes 5 será cuando el enfriamiento de la masa de aire permitirá que la cota baje hasta 600–800 metros, e incluso puntualmente algo menos si la precipitación es continua y la temperatura desciende lo suficiente. El lunes por la mañana se esperan precipitaciones débiles en forma de nieve en cualquier cota, con temperaturas en claro descenso y heladas generalizadas. No se esperan nevadas con acumulados importantes en Madrid. Una Filomena está descartada, pero sí puede que nieve en cualquier cota el lunes por la mañana. En la Cabalgata de Reyes no se esperan, de momento, precipitaciones en forma de nieve».

La nieve puede llegar en uno de los días más especiales del año: «Madrid capital, situada en torno a los 650–700 metros, quedaría justo en el límite crítico, pero hay probabilidad de ver nieve en la capital en la mañana del lunes».

Estos días de invierno puede empezar a crearse con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que todo puede ser posible. Es momento de prepararse ante lo que llega en breve en estos días que marcarán el final de las fiestas más especiales del año.