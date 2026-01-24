Más de 280 locales y 6.400 plazas de parking: el megacentro comercial que llega a Madrid en 2027

Valdebebas lleva años creciendo a un ritmo que sorprende a muchos y es que la zona ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Calles nuevas, edificios recién estrenados, familias que llegan buscando un barrio tranquilo, pero bien conectado. Y, en medio de ese crecimiento, faltaba un gran espacio comercial que diera servicio a toda esa población y que parece que por fin va a llegar. Toma nota porque te contamos todo sobre el nuevo Valdebebas Shopping, el megacentro comercial que llega a Madrid en 2027.

El proyecto no sólo llama la atención por sus dimensiones, que ya de por sí imponen, sino por la idea de fondo. La zona necesitaba algo más que unas cuantas tiendas. Buscaba un punto de encuentro, un lugar donde pasar la tarde, donde comer, comprar, ver una película o simplemente quedar con amigos. Un espacio que funcionara como un pequeño centro urbano dentro del propio barrio. Y eso es exactamente lo que veremos levantar en los próximos meses. La previsión, si no se tuerce nada, es que abra a finales de 2027. No es algo inmediato, pero muchos están pendientes de las obras ya que de alguna manera, podrán hacerse una idea de cómo va a ser este nuevo megacentro comercial, el más grande que vamos a poder ver en Madrid.

El megacentro comercial que llega a Madrid en 2027

Los promotores, General de Galerías Comerciales, no han escatimado medios. La inversión para este eje comercial es de 500 millones de euros, por lo que nos podemos hacer una idea de la ambición del proyecto pero también, de la confianza en el crecimiento del barrio. Es una apuesta clara por convertir Valdebebas en un nodo comercial capaz de atraer a residentes, trabajadores del entorno del aeropuerto e incluso a quienes viven en municipios cercanos y en general a todo aquel que esté en la capital o en la comunidad.

La oferta prevista supera los 260 locales. Y no sabemos todavía los nombres exactos de las tiendas, pero no es difícil imaginar el tipo de comercios que habrá y además serán variados ya que la oferta es lo que suele funcionar en estos espacios, y más cuando no se busca que sea un centro comercial clásico, de pasillos estrechos y tiendas repetidas. Habrá moda, tecnología, restauración variada, cafeterías y también un complejo de cines Kinépolis que apunta a ser uno de los reclamos de la zona. Todo distribuido en dos edificios conectados por una pasarela, algo que le dará una distribución menos habitual.

El diseño, pensado para que la gente quiera quedarse

La firma Chapman Taylor ha apostado por una arquitectura muy luminosa. Es uno de los aspectos más comentados: cómo la luz natural entra desde casi cualquier punto, cómo los lucernarios rompen la sensación de estar en un espacio cerrado y cómo las fachadas acristaladas conectan interior y exterior sin que parezcan dos mundos separados. Esa mezcla, que puede parecer un detalle, cambia mucho la experiencia de una tarde de compras o de ocio.

A esto se suman zonas con plantas, pequeñas áreas para descansar, bancos distribuidos sin un orden demasiado rígido y pasillos amplios que evitan la típica sensación de agobio en horas punta. La propuesta intenta que el visitante no tenga prisa. Que se pueda parar un momento, que dé una vuelta sin un destino fijo, que se sienta cómodo sin necesidad de consumir nada.

Un aparcamiento gigantesco y un impacto laboral determinante

Las cifras prácticas también sorprenden. Más de 6.400 plazas de aparcamiento, una cantidad difícil de encontrar incluso en complejos muy conocidos de Madrid. Para un barrio que aún está definiendo su movilidad y que depende bastante del coche, este punto será esencial. Sobre todo los fines de semana, cuando se espera una afluencia considerable.

Pero lo que más se comenta es el empleo. Las previsiones hablan de entre 5.400 y 6.000 puestos de trabajo directos y unos 3.500 indirectos. En total, más de 9.000 empleos que podrían transformar la zona no solo comercialmente, sino también en términos económicos y sociales. Un centro así mueve proveedores, logística, mantenimiento y un buen número de servicios asociados.

Un futuro punto de referencia para el ocio del norte de Madrid

Aunque todavía no hay una fecha cerrada de apertura, las expectativas son altas. No es extraño: Madrid no inaugura un complejo de estas dimensiones todos los años. Y si algo está claro es que Valdebebas Shopping no será un proyecto discreto. Nace para ser un referente, para atraer a miles de visitantes y para convertirse en uno de esos lugares donde siempre hay movimiento.

Cuando abra, lo hará con esa mezcla de modernidad, tamaño y oferta que ya ha generado conversaciones incluso antes de que el edificio esté terminado. Y, sobre todo, llegará para cubrir una demanda que el barrio arrastra desde hace tiempo: tener cerca un gran espacio donde pasar la tarde sin depender de otros puntos de la ciudad.