La nueva tienda que llega a Málaga: más de 1.000 metros, productos a 2 euros y en éste centro comercial

Una nueva tienda de uno de los establecimientos con mejores precios, acaba de llegar a Málaga. Se trata de la primera en la ciudad, en el que es además uno de sus parques comerciales más destacados, por lo que había mucha expectación. Más de 1.000 metros cuadrados de tienda con productos muy variados y además, el inicio de una expansión ya que se tiene previsto abrir más tiendas en la ciudad.

La tienda en cuestión no es otra que Action, que ha decidido dar el paso y estrenar su primer establecimiento en Málaga capital. Lo ha hecho dentro del centro comercial Málaga Nostrum, un espacio que recibe miles de visitas semanales y donde la llegada de una tienda de gran tamaño y precios bajos estaba prácticamente asegurada para atraer a curiosos y compradores habituales. La actividad arrancó hace un par de semanas y supone algo más que una simple apertura. Para los responsables de la marca es un punto de partida dentro de un plan de expansión que mira directamente a la provincia. El interés del público desde el primer día y el volumen de productos a bajo coste es una buena noticia ya que como decimos, no será la única tienda en territorio malagueño. Esa es, al menos, la hoja de ruta que la cadena maneja si la actividad se mantiene como esperan.

Así es la nueva tienda de Action en Málaga

El nuevo establecimiento cuenta con una superficie que ronda los 1.000 metros cuadrados. Es un tamaño que permite desplegar gran parte de su catálogo, conocido por ofrecer más de 6.000 referencias en total y una selección fija de artículos que rara vez superan los dos euros. De hecho, la compañía mantiene siempre alrededor de 1.500 productos por debajo de un euro y cerca de 2.000 por menos de dos euros, uno de los motivos por los que la marca se ha popularizado en distintos países europeos.

Dentro de la tienda, el recorrido está organizado por grandes pasillos donde se agrupan categorías tan variadas como decoración, bricolaje, material escolar, juguetes, limpieza, belleza, deporte o artículos para mascotas. Una mezcla que invita a pasear sin prisa porque, además, cada semana renuevan alrededor de 150 productos. Esa rotación constante es una de sus señas de identidad y la razón por la que muchos clientes repiten visita.

La plantilla inicial está formada por 23 trabajadores, aunque la empresa no descarta ampliarla si la actividad lo requiere. El horario, pensado para un flujo amplio de público, será de 09:00 a 22:00 horas de lunes a sábado.

Una marca que apuesta por precios bajos y procesos sostenibles

La estrategia de Action combina precios muy por debajo de la media del mercado con una política de abastecimiento basada en requisitos de sostenibilidad. La compañía trabaja con normas estrictas en materias primas y proveedores y asegura que una parte importante de sus productos se revisan para reducir su huella ambiental.

Ejemplos de ello son los artículos textiles fabricados con algodón proveniente de fuentes sostenibles, la madera certificada bajo sellos como FSC o PEFC o el cacao de comercio justo que utilizan en los productos de su propia marca. También garantizan que el aceite de palma presente en velas o alimentos cumple criterios de certificación responsable. Para el cliente final, estos detalles no siempre se ven a simple vista en la estantería, pero sí forman parte de la filosofía que la empresa intenta transmitir en cada nueva apertura.

Nuevas tiendas de Action en Málaga y en otras zonas de España

La nueva tienda en Málaga es el establecimiento número 100 que la cadena abre en España desde que llegó al país en 2022. La cifra coincide además con una fase de expansión acelerada que mira directamente a las grandes ciudades y áreas metropolitanas.

Según la propia compañía, Málaga cumple de sobra los criterios para seguir creciendo. La densidad de población y el tirón comercial tanto de la capital como de los municipios cercanos convierten la provincia en una zona prioritaria. Por eso, desde la dirección aseguran que llegarán más aperturas en los próximos meses o años. No hay fechas cerradas, pero sí un convencimiento claro de que este primer establecimiento no será el único.

Mientras tanto, la tienda de Málaga Nostrum servirá como referencia para medir el ritmo de ventas y ajustar futuros pasos. Lo que ya se ha visto en su primer día apunta a una acogida notable que encaja con el crecimiento que Action ha experimentado en toda Europa.

Action supera actualmente los 3.000 establecimientos repartidos por 13 países y cuenta con unos 80.000 empleados de más de 160 nacionalidades. La marca nació en Países Bajos en 1993 y durante los últimos años ha acelerado su crecimiento con un modelo que combina variedad, precios bajos y una experiencia de compra sencilla.

Su llegada a Málaga confirma que el mercado español es una de sus grandes prioridades. Y, si se cumplen sus previsiones, la provincia verá más aperturas a medida que la cadena consolide su implantación.