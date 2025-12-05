90.000 metros, 30 marcas, cine y acceso fácil: ya hay día para la apertura del mejor centro comercial de España

El nuevo centro comercial Señorío Plaza, ubicado junto a la A-42 en Illescas (Toledo), ya tiene fecha oficial de inauguración. Este gran complejo de más de 90.000 metros cuadrados dedicados a comercio, restauración y ocio abrirá al público el 26 de febrero de 2026, convirtiéndose en uno de los desarrollos comerciales más grandes del área metropolitana entre Madrid y Toledo.

Tras varios aplazamientos en su calendario inicial, el proyecto encara su recta final. Señorío Plaza se presenta como un espacio moderno, con una oferta amplia de tiendas y servicios pensada para el notable crecimiento residencial que ha experimentado Illescas en los últimos años.

Un centro comercial con más de 30 marcas reconocidas

El complejo contará con un acceso directo desde la A-42 y reunirá más de 30 marcas comerciales, incluyendo moda, deporte, hipermercado, ocio y restauración, además de una arquitectura abierta orientada a convertirse en punto de encuentro para toda la comarca.

Según adelantó la Cadena SER, el director comercial del proyecto, Iván Ortúzar, confirmó la fecha definitiva de apertura, 26 de febrero de 2026, y explicó que el centro ha supuesto una inversión de 70 millones de euros, situándose en un enclave estratégico para la movilidad entre la zona sur de Madrid y Toledo.

12.000 metros de ocio y 1.300 plazas de aparcamiento

Señorío Plaza ofrecerá más de 1.300 plazas de aparcamiento, tanto en superficie como subterráneas, y que aspira a convertirse en un referente comercial y de ocio gracias a su diseño actual y a la variedad de operadores que albergará.

Ortúzar detalla además que el complejo contará con más de 12.000 metros cuadrados dedicados al ocio, con salas de cine, una bolera y un parque familiar con atracciones. En cuanto a la oferta gastronómica, ya están confirmadas marcas como Dinos, VIPS, McDonald’s, Burger King, Popeyes, así como restaurantes de cocina asiática y un espacio de coctelería llamado Anubis, que completará la propuesta de entretenimiento del recinto.

Centros comerciales de estas dimensiones en España

En España existen varios complejos comerciales que, por tamaño y oferta, se pueden comparar con el futuro Señorío Plaza. Entre ellos destacan espacios como Madrid Xanadú, La Maquinista en Barcelona o Puerto Venecia en Zaragoza, considerados referentes nacionales por su combinación de tiendas, ocio y restauración a gran escala. Estos modelos sirven de precedente para entender el impacto económico y social que puede generar un centro de dimensiones similares en una zona estratégica como Illescas.

Este tipo de desarrollos comerciales no solo funcionan como polos de compras, sino también como motores de empleo y actividad para sus áreas metropolitanas. En todos los casos, su llegada ha supuesto una mejora de las comunicaciones, un aumento del tráfico comercial y la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Con Señorío Plaza ocurre algo similar: su magnitud y su ubicación entre Madrid y Toledo lo sitúan en la misma línea que los grandes centros comerciales del país, llamados a convertirse en puntos de referencia para el ocio y el consumo regional.