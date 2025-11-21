12.000 metros cuadrados y karts indoor: ya hay fecha oficial para la apertura del centro comercial más increíble de Sevilla

Durante meses Sevilla Este se ha estado preparando para un proyecto que promete cambiar por completo la oferta de ocio del barrio y que por fin tiene la fecha exacta para su inauguración. Toma nota, porque el nuevo Mega Ozone Bowling abrirá sus puertas el próximo 3 de diciembre. La empresa promotora llevaba tiempo preparando el anuncio y finalmente ha confirmado que este gran complejo está listo para estrenarse justo antes de la Navidad, un momento clave para los centros comerciales.

No se trata de un espacio cualquiera. La compañía asegura que será el mayor complejo de ocio indoor de Europa, colocando al centro comercial Aleste Plaza (que es donde se ubicará este nuevo espacio de ocio) en el centro del mapa del entretenimiento en Sevilla. La llegada de Ozone Bowling supone un paso enorme en la transformación de la zona, que llevaba años reclamando una oferta potente y estable que atrajera a familias, jóvenes y visitantes de toda el área metropolitana. La apertura no sólo significa más opciones para pasar el fin de semana: implica también empleo, inversión y una apuesta firme por convertir Sevilla Este en un punto de referencia para quienes buscan ocio moderno, tecnológico y variado. Y lo cierto es que la oferta promete.

Abre el centro comercial de ocio más increíble de Sevilla

El nuevo Mega Ozone Bowling ocupará más de 12.000 metros cuadrados dentro del Centro Comercial Aleste Plaza, donde ya operan marcas como Alcampo, Sprinter o AreaFit. Este espacio, gestionado por la consultora Inerzia y perteneciente a Bogaris, incorpora así uno de los proyectos más ambiciosos que ha recibido en años.

La oferta principal combina deporte, tecnología y ocio familiar. Habrá 24 pistas de bolos de última generación con tecnología Neoverse, acompañadas de una pantalla de más de 40 metros que convertirá cada partida en una experiencia mucho más inmersiva. A esto se suma un circuito de karting 100 % eléctrico, el primero de este tipo en la ciudad, pensado para quienes buscan velocidad sin ruido ni emisiones.

Pero el complejo no se queda ahí. Incluirá una zona arcade, un mega hinchable de 1.000 metros cuadrados para todas las edades, una zona gastronómica con propuestas variadas, incluyendo a una colaboración con Pizzerías Del Poble, y un espacio destinado a eventos y celebraciones. A todo ello se suman las diez salas de cine premium que llegarán de la mano de Cines Axion, una apuesta que recupera la experiencia cinematográfica con butacas más cómodas y una calidad de imagen y sonido mejorada.

La apertura generará 50 nuevos empleos

El estreno del centro está previsto para el miércoles 3 de diciembre, justo antes del puente de la Constitución y en un periodo del año en el que los planes en familia se multiplican. La empresa promotora ha confirmado que la apertura supondrá la creación de 50 nuevos puestos de trabajo directos, reforzando su presencia en la provincia. Este será el segundo centro de Ozone en Sevilla, tras abrirse en 2021 el primero la apertura en Torre Sevilla, y el quinto en Andalucía.

Para los vecinos, la llegada de este macrocomplejo supone una auténtica transformación. La zona llevaba años esperando un impulso que revitalizara el entorno comercial y aportara nuevas opciones a un barrio cada vez más poblado. La combinación de cine, restauración, karting, bolos y ocio familiar convierte al espacio en una alternativa real para quienes quieren evitar desplazamientos largos hacia otros puntos de la ciudad.

La empresa insiste en que este proyecto no es un punto aislado dentro de su estrategia. Ozone, que ya cuenta con 30 centros operativos en España y más de 500 empleados, abrirá próximamente nuevos espacios en Torrevieja, Santander y Granada. El objetivo es claro: consolidarse como referencia nacional en ocio indoor y situar sus instalaciones como destinos completos para pasar una tarde, un cumpleaños o incluso un evento corporativo.

Aleste Plaza gana protagonismo con una inversión de más de siete millones

La inversión en el nuevo Mega Ozone Bowling supera los siete millones de euros, una cifra que confirma la dimensión del proyecto. El Centro Comercial Aleste Plaza, situado en la prolongación de la avenida Emilio Lemos, gana así un atractivo que puede modificar el flujo de visitantes en todo el distrito. La incorporación de un complejo de este tamaño puede actuar como motor para el resto de negocios del entorno, desde tiendas hasta locales de restauración.

Desde la compañía subrayan que la intención es ofrecer un espacio «a la altura de la ciudad», con opciones para todas las edades y pensado para convertirse en un punto de encuentro estable. La combinación de experiencias es precisamente la fórmula con la que Ozone ha crecido en los últimos años, sorprendiendo especialmente en 2024 con la apertura del macrocentro del Campo de Gibraltar, hasta ahora la instalación indoor más grande del continente.

Con la llegada de esta nueva sede, Sevilla Este se prepara para recibir uno de los espacios de ocio más completos del país. Un complejo que, si cumple lo prometido, puede convertirse en una de las aperturas más destacadas del año en Andalucía.