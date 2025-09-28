Más de 45.000 metros cuadrados, parking y decenas de tiendas: abre en Sevilla un centro comercial gigante

Sevilla ya tiene un nuevo centro comercial del que todo el mundo habla. Desde este pasado viernes 26 de septiembre está abierto Entre Nasas, un parque comercial que no ha pasado desapercibido en Dos Hermanas. No sólo por el tamaño (más de 45.000 metros cuadrados construidos y unos 25.000 dedicados a tiendas), sino también porque ofrece lo que muchos vecinos pedían: un sitio con todo en el mismo lugar y sin problemas de aparcamiento, gracias a sus 1.000 plazas.

La inauguración llenó Entrenúcleos de ambiente festivo. Hubo música, espectáculo de luces, fuegos artificiales y hasta chocolate con churros para más de mil quinientas personas. Y ahor por fin el complejo comercial está a disposición de todos los vecinos y de aquellos residentes en Dos Hermanas, y en Sevilla en general, que deseen acercarse. El nuevo centro comercial ofrece mucho más que tiendas para ir a comprar. De hecho, la idea es la de una experiencia completa con compras, ocio, restauración y un espacio donde las familias puedan pasar el día entero sin necesidad de desplazarse de un lado a otro. Esa es, al menos, la promesa con la que nace Entre Nasas, y lo cierto es que la variedad de locales apunta en esa dirección.

Abre en Sevilla un centro comercial gigante

La oferta de este nuevo centro comercial en Sevilla es amplia y cubre desde lo básico hasta lo complementario. En alimentación y hogar se encuentran Lidl, Cash Fresh, Action, Variety o Muebles1Click, junto a Dormiti para descanso y equipamiento. En moda llegan firmas conocidas como Skechers, Xti, Pepco, Kik o Multiópticas, que suman variedad al conjunto.

A esto se añaden servicios que suelen marcar la diferencia en un parque de este tipo. Está Fitness Park para los aficionados al deporte, Rossmann como cadena de perfumería y droguería, Nails Factory, Barbería Mogan o Mascotas Ávila para quienes buscan cuidar de su imagen o de sus animales. En la práctica, es un recorrido que permite que podamos pasar el día sin necesidad de salir a otro sitio.

Restauración y ocio, otro de los pilares

Uno de los grandes atractivos de Entre Nasas es la parte gastronómica. No faltan hamburgueserías como Lokal Burger o Don G, pero también hay cocina internacional en Pizzetari o Sushisom, tapas andaluzas en Mijito Bar, helados en Llaollao o propuestas diferentes como Xisquei. Un plus lo aporta la panadería de Domi Vélez, reconocido como mejor panadero del mundo en 2021.

El ocio no se queda atrás. Los niños tienen su espacio en Sould Park y los mayores pueden relajarse en terrazas o zonas de descanso. Incluso se ha incorporado una gasolinera Galp dentro del complejo, algo que refuerza la idea de un espacio práctico y multifuncional. En definitiva, no es solo comprar y salir, sino quedarse y disfrutar.

Entrenúcleos, un barrio en plena expansión

La ubicación no es casual. Entre Nasas está en Entrenúcleos, uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos de España, con más de 22.000 viviendas proyectadas. Eso significa miles de nuevos vecinos y una demanda creciente de servicios. El parque comercial se presenta, por tanto, como respuesta a esa necesidad y también como motor económico para Dos Hermanas y Sevilla.

Cómo llegar a Entre Nasas

El nuevo parque comercial se encuentra en la avenida José Pérez Martí, dentro de Entrenúcleos. Para los vecinos de Dos Hermanas el acceso es prácticamente inmediato, y desde Sevilla capital el viaje no suele pasar del cuarto de hora en coche. La autovía A-376 (Sevilla-Utrera) es la vía más directa y, una vez allí, las más de mil plazas de aparcamiento gratuito hacen que sea sencillo dejar el coche sin complicaciones.

Quienes prefieran no conducir también lo tienen fácil. Varias líneas de autobús enlazan la zona con la estación de tren de Dos Hermanas y con distintos puntos de la capital, lo que abre la puerta a que el centro reciba visitantes de toda el área metropolitana.

Cuál es el horario

Estos son todos los horarios de este nuevo centro comercial en Sevilla:

Zona comercial : de lunes a domingo, de 10:00 a 22:00

: de lunes a domingo, de 10:00 a 22:00 Zona de ocio y restauración : de domingo a jueves, de 08:00 a 00:00; viernes y sábados hasta la 01:00

: de domingo a jueves, de 08:00 a 00:00; viernes y sábados hasta la 01:00 Gimnasio: de lunes a domingo, de 06:00 a 01:00

de lunes a domingo, de 06:00 a 01:00 Supermercado: de lunes a domingo, de 09:00 a 22:00

Con su apertura, Entre Nasas se suma a la lista de grandes complejos comerciales de la provincia, pero con un matiz: nace en un barrio en expansión y con vocación de ser parte de la vida cotidiana de sus vecinos. Compras rápidas, tardes de ocio, comidas en familia o planes con niños, todo cabe en este nuevo espacio que ya empieza a marcar la agenda de Dos Hermanas.

Pues bien, habrá que ver cómo evoluciona con el tiempo, pero lo cierto es que sus primeras semanas prometen movimiento constante. Y para quienes quieran conocerlo, ya no hace falta esperar: Entre Nasas ya está abierto y listo para recibir a sus primeros fieles.