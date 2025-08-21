Grupo Lar ha vendido sus activos de Las Huertas en Palencia y Txingudi de Irún por 40,5 millones de euros, según ha informado a BME Scaleup, mercado en el que cotiza.

En concreto, la operación, que se ha llevado a cabo este jueves, forma parte de la estrategia de rotación y optimización de la cartera de activos de la sociedad, y se ha llevado a cabo en condiciones de mercado, con el correspondiente asesoramiento legal y financiero.

Dos centros comerciales de Lar de los años 90

Las Huertas es un centro comercial situado en Palencia, construido en 1989 y con una superficie alquilable de 6.265 metros cuadrados. La inmobiliaria Lar España posee el 100% de la propiedad y tiene 25 establecimientos que arrendan actualmente sus espacios, entre ellos Carrefour, Druni, Sprinter o Vodafone.

Su área de influencia es de más de 81.000 habitantes. El área más inmediata comprende una combinación entre zona residencial y comercial, por lo que el 35% de visitantes son peatones, conectando el centro de la ciudad con la autopista A-67 (conexión principal entre Palencia y Valladolid).

En cuanto a Txingudi, se construyó en 1997 y tiene una superficie bruta alquilable de 10.712 metros cuadrados, con el 100% de la propiedad de Lar España y 35 arrendatarios, como Alcampo, Decathlon, Kiwoko o Norauto.

Su área de influencia es de más de 100.000 habitantes, siendo el 40% de la clientela francesa, con un recibo medio por compra alto. Ubicado muy cerca del aeropuerto de San Sebastián (EAS), cuenta con accesos a la frontera con Francia, y una conexión directa con ciudades como Irún y San Sebastián.