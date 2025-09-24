Confirmado el nuevo centro comercial que llega a Madrid: más de 16.000 metros de tiendas y restaurantes

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo, en colaboración Nhood España acaba de anunciar un nuevo centro comercial, La Maquinilla, que estará situado cerca de El Ventanal de la Sierra. Con más de 16.500 metros cuadrados, este moderno centro de compras y entretenimiento se distribuirá en dos plantas y contará con 2o locales comerciales y establecimientos dedicados a la restauración. La fecha de inauguración está prevista para 2026 y el 85% de los locales con importantes marcas nacionales e internacionales.

Uno de los aspectos más destacados de La Maquinilla es su enfoque en la accesibilidad. Además de contar con 620 plazas de aparcamiento, se implementará un carril bici que conectará el centro comercial con las áreas cercanas. Asimismo estará bien comunicado con la M-607, facilitando el acceso desde distintas partes de la Comunidad de Madrid. Nhood ha diseñado este proyecto con un enfoque sostenible, buscando alternativas de transporte que complementen el uso del coche, y contribuyendo al desarrollo económico y social de la zona.

La Maquinilla, el nuevo centro comercial que llegará a Madrid

El nuevo parque comercial La Maquinilla, en Colmenar Viejo, está en camino de convertirse en un punto de referencia para la zona norte de la Comunidad de Madrid. Con una superficie de más de 16.500 metros cuadrados, el proyecto está diseñado para ofrecer una experiencia completa de compras, ocio y restauración. La inauguración está prevista para 2026, pero el 85% de sus espacios comerciales ya están comprometidos por marcas nacionales e internacionales.

El desarrollo, impulsado por Nhood España y respaldado por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, estará situado en una zona estratégica cerca del Centro Comercial El Ventanal de la Sierra, en el eje de la M-607, lo que lo convertirá en un polo comercial clave en la región. Además, contará con un aparcamiento de 625 plazas y un edificio independiente dedicado a la restauración, permitiendo a los visitantes disfrutar de una gran oferta gastronómica.

Según el concejal de Actividades, Jorge Domínguez Jiménez, este proyecto será crucial para consolidar a Colmenar Viejo como un municipio de referencia comercial, ofreciendo una oferta ampliada y accesible tanto para los residentes como para los visitantes de municipios cercanos. Además, se diseñará con un enfoque sostenible, integrando soluciones de accesibilidad como la conexión al carril bici y el acceso para personas con movilidad reducida. Nhood también garantiza que el proyecto minimizará su impacto ambiental, contribuyendo al desarrollo local.

Este proyecto se une a otros centros comerciales de la zona, como El Ventanal de la Sierra, que ha sido un referente desde su apertura en 2007, El Mirador, el primer centro comercial de la localidad, y El Portachuelo, desarrollado en los años 90. Sin embargo, el Retail Park La Maquinilla ofrecerá una propuesta más moderna y de mayores dimensiones, lo que lo posiciona como una pieza clave para el futuro comercial de la localidad.

Con su diseño innovador y su enfoque sostenible, La Maquinilla no sólo ofrecerá una experiencia de compras y ocio única, sino que también reforzará el crecimiento económico del municipio, consolidándolo como un destino atractivo para las marcas y para los visitantes del norte de Madrid.

Los mejores centros comerciales de la región

En el sur de Madrid, Westfield Parquesur se ha consolidado como uno de los centros comerciales más completos. Abierto desde los años 80 ha evolucionado para convertirse en un gigante del ocio y las compras, con más de 200 locales. Parquesur ofrece una amplia variedad de tiendas, y también alberga una bolera, un cine y una gran cantidad de actividades al aire libre, como conciertos y espectáculos en su gran lago central.

Uno de los centros comerciales más exclusivos de Madrid es LaFinca Grand Café, ubicado en la lujosa zona de Pozuelo de Alarcón. Este centro no se define como un centro comercial tradicional, sino como un resort comercial, que fusiona lo mejor de la moda con una oferta gastronómica de alto nivel. Entre sus propuestas destaca un ambiente sofisticado, con marcas de renombre y restaurantes de calidad, incluidos aquellos de chefs estrella Michelin, como Dabiz Muñoz.

En una línea completamente diferente, pero igualmente impresionante, está Oasiz Madrid, el centro comercial más grande de la capital. Situado en Torrejón de Ardoz, este espacio tiene más de 90.000 metros cuadrados y cuenta con 117 locales, lo que lo convierte en un destino perfecto para quienes buscan variedad. Lo más destacado de Oasiz Madrid es su beach club con más de 3.000 metros cuadrados, donde se puede disfrutar de la arena, piscina, jacuzzi y zona de chill-out.

Por último, el Intu Xanadú es otro centro comercial que destaca por su tamaño y sus increíbles instalaciones de ocio. Con una oferta que va más allá de las compras, este centro alberga la única pista indoor de deportes de invierno en España, donde se puede esquiar o practicar snowboard durante todo el año. Además de sus tiendas y restaurantes, Intu Xanadú también cuenta con una bolera y un espectacular acuario.