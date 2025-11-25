La capital de España se prepara para la llegada de un nuevo gigante comercial que busca cambiar las reglas del juego. Tras la campaña navideña, todas las miradas se dirigen hacia la próxima gran apertura: Señorío Plaza, un nuevo centro comercial de 90.000 metros cuadrados que se posiciona como el nuevo punto de encuentro para el área de influencia de Madrid y Toledo.

Aunque ubicado estratégicamente en Illescas (Toledo), a tan solo media hora de la capital por la autovía A-42, este megaproyecto nace con la ambición de atraer a más de 300.000 clientes y ofrecer una experiencia de compra y entretenimiento que compita directamente con el comercio electrónico.

Un impulso económico y social

El desarrollo de Señorío Plaza ha supuesto una inversión de cerca de 70 millones de euros y se espera que tenga un impacto económico y social significativo en la zona. Su fase operativa garantizará la creación de más de 600 puestos de trabajo directos, además de los empleos indirectos en logística y servicios asociados.

Inicialmente prevista para la primavera pasada, la inauguración se ha ajustado, y las últimas previsiones apuntan a que el complejo abrirá sus puertas durante el primer trimestre de 2026, justo después de las fiestas navideñas.

Una oferta totalmente enfocada en la experiencia

La clave de Señorío Plaza reside en el equilibrio de su propuesta comercial y de ocio. De los 90.000 m² de superficie, una importante sección está dedicada a la diversión y la gastronomía, con más de 10.000 m² reservados para estos fines.

Los visitantes encontrarán un hipermercado Alcampo como locomotora de alimentación, junto a una completa selección de más de 30 locales de moda, equipamiento del hogar y deporte, incluyendo marcas nacionales e internacionales como Sprinter y Toy Planet.

Sin embargo, el factor diferencial es la potente oferta lúdica y de restauración de este nuevo centro comercial ubicado a media hora de Madrid:

Ocio : incluye unos modernos Cines Odeón con tecnología de última generación, una bolera con área recreativa y un amplio centro de entretenimiento infantil y familiar como Waho Magic Park .

: incluye unos modernos con tecnología de última generación, una con área recreativa y un amplio centro de entretenimiento infantil y familiar como . Restauración: cadenas de primer nivel como Vips, Ginos, McDonald’s y Popeyes ya han confirmado su presencia, garantizando opciones para todos los gustos y momentos.

Con un diseño vanguardista que prioriza los espacios abiertos, la accesibilidad y la sostenibilidad, Señorío Plaza promete convertirse en el nuevo centro comercial de referencia, moderno y familiar que dinamizará el consumo en el centro peninsular a las afueras de Madrid.