Así ha sido la espectacular entrada de la Legión en Granada para celebrar la Toma

Granada ha conmemorado un año más este 2 de enero el hito más emblemático de su historia: la fiesta de la Toma. Como cada inicio de año, las calles del centro granadino se han llenado de público para presenciar el acto central de la jornada, con la participación destacada de una unidad de la Legión. Este año, más de medio centenar de legionarios, pertenecientes a la Brigada Rey Alfonso XIII y la VII Bandera Valenzuela del Tercio Don Juan de Austria, ambas con sede en Almería, han marchado por el corazón de la ciudad en uno de los momentos más esperados por los asistentes.

La ceremonia ha incluido el tradicional enarbolamiento del pendón de Castilla y una celebración religiosa en la Capilla Real, donde reposan los restos de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. Esta jornada ha marcado el 534 aniversario de la rendición del Reino nazarí de Granada en 1492, lo que puso fin a la Reconquista y selló la unificación territorial bajo la Corona de Castilla. El ambiente ha sido festivo y solemne, con presencia de autoridades civiles, militares y religiosas.

Miles de ciudadanos se han congregado para seguir el cortejo militar y participar en los actos conmemorativos, que cada año combinan solemnidad histórica y tradición popular. Las imágenes de la entrada de la Legión, impecable en su formación, han sido ampliamente compartidas en redes sociales y medios, reflejando la importancia simbólica de la fecha para la identidad de Granada.

La polémica de la izquierda

A partir de aquí, sin embargo, la celebración ha vuelto a despertar la polémica política que acompaña desde hace años esta conmemoración. Desde la plataforma Granada Abierta, integrada por partidos como IU y Podemos, además de colectivos como el Colectivo Andaluz de Mujeres Musulmanas o la asociación Mezquita de la Paz, se ha vuelto a criticar el acto por considerarlo una exaltación militarista vinculada a valores que, en su opinión, no encajan con la sociedad democrática actual.

Su portavoz, Paco Vigueras, ha reiterado que la fiesta «debía eliminarse», alegando que representa «una parafernalia nacional-católica» y un homenaje a «los reyes de la Inquisición». Aunque estas declaraciones fueron pronunciadas originalmente hace un año, han vuelto a circular con motivo del acto de este 2 de enero. La plataforma ha organizado, como en años anteriores, su propio «acto alternativo» bajo el lema «Por la convivencia, no a la Toma».