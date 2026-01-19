Hotel, más de 200 tiendas y 100.000 m2: así es el nuevo centro comercial que está a punto de llegar a Valencia

El centro comercial más grande de España estará en Valencia, concretamente en el nuevo barrio de Turianova de la capital de la Comunidad Valenciana. Infinity será el nombre del espacio de más de 100.000 metros cuadrados que contará con más de 200 tiendas, 4.000 plazas de aparcamiento e incluso un hotel situado a la vera de un espacio cuyas obras comenzarán en 2026 y está previsto que abra sus puertas en 2028. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo centro comercial de Valencia.

Infinity será el nombre del nuevo centro comercial de Valencia que estará ubicado en el PAI Fuente de San Luis, concretamente en el nuevo barrio de Turianova, que está localizado en una de las entradas de la ciudad, entre el Hospital La Fe, la V-30 y la V-31. Está previsto que durante este 2026 se inicien las obras de un megarecinto de 100.000 metros cuadrados, cuyos 92.000 se destinarán al centro comercial en sí y en otros 20.000 estará ubicado un hotel que se construirá en la zona.

Este proyecto fue promovido en su día por AQ Acentor y posteriormente fue adquirido por la empresa de Tomás Olivo, el sexto empresario más rico de España según la revista Forbes. El empresario murciano realizará una inversión de 500 millones en el centro comercial más grande de España, que generará alrededor de 9.000 puestos de trabajo. Esta será una de las joyas de la corona de la ciudad, que tendrá el centro comercial más grande de España y uno de los más importantes de Europa.

Así será el nuevo centro comercial de Valencia

El nuevo centro comercial de Valencia tendrá en sus 100.000 metros cuadrados un total de 240 tiendas, 4.000 plazas de aparcamiento y hasta un hotel que será contiguo a un espacio que, en boca de Tomás Olivo, se espera que sea «funcional, cómodo y atractivo». «Este proyecto va a ser el más grande, por lo menos a día de hoy, de Valencia y de la comarca», dijo el empresario murciano en su día tras una reunión mantenida con la alcaldesa de Valencia, María José Carratala.

«Vamos a adaptarlo a la imagen de nuevo comercio y especialización. No habrá modificaciones sustanciales, pero serán en beneficio de todos», dijo sobre el proyecto de un centro comercial futurista que incluirá una piscina de olas artificiales donde se podrá practicar surf, un beach club y otros espacios deportivos como un rocódromo. Sobre la famosa piscina, que se espera que sea una de las joyas de la corona del proyecto, también dio su opinión. «Si la hacemos, ha de ser una piscina que pueda mantener, que no ocurra como en otros sitios, que se convierte en discoteca, bar de copas y otras cosas raras. Las cosas han de tener mantenimiento y que sea una demanda del público», informó el empresario murciano.

«Queremos que sea funcional, cómodo para el cliente y para los operadores que están dispuestos a invertir y que quieren eso: tanto de fachada, altura, dimensiones del mall, que no haya largas distancias para cruzar, que tenga luz, que sea decorativo, cómodo», informó el líder de «un proyecto de ciudad y de comarca» que será «mucho más que para el barrio y será de los mejores de València». «Vamos a hacer lo posible porque sea emblemático», dijo uno de los hombres más ricos de España sobre el nuevo centro comercial de Valencia que se espera que abra las puertas en el próximo año 2028.