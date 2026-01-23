Muere el periodista Miguel Ángel Moncholi, la voz de los toros que revolucionó la comunicación en España

El periodista de información taurina Miguel Ángel Moncholi ha fallecido este viernes en Madrid a la edad de 70 años tras sufrir una larga enfermedad. Doctor en Ciencias de la Información por la Complutense y licenciado en Comunicación Audiovisual, Moncholi no fue solo un periodista taurino, fue un visionario que supo tender puentes entre la tradición más arraigada de España y la modernidad digital que despuntaba a finales del siglo XX.

Desde 1970, cuando dio sus primeros pasos en la Cadena SER, hasta su última columna en ESDiario, Moncholi mantuvo intacta su pasión por informar. Durante más de dos décadas ejerció como subdirector del mítico programa Los Toros, junto a Manolo Molés, una dupla que marcó época en la radiodifusión española. Pero su legado va mucho más allá. Moncholi fue director de retransmisiones taurinas en Telemadrid y creador del primer portal taurino de internet: Burladero TV.

Moncholi también fue pionero en la implantación de programas de comunicación en hospitales e impulsó el humanismo en los servicios sanitarios. Su modelo sentó las bases de lo que hoy conocemos como Servicios de Atención al Paciente en toda España. Una contribución silenciosa pero fundamental para mejorar la experiencia de miles de ciudadanos en momentos de vulnerabilidad.

Como decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Camilo José Cela y director del Curso de Periodismo Taurino en la Complutense, Moncholi formó a generaciones enteras de comunicadores.

El pasado 2 de enero, el Centro de Asuntos Taurinos organizó un homenaje en Las Ventas. Fue un acto tremendamente emotivo en el que colegas, alumnos y amigos quisieron arropar a quien había sido Premio Nacional de Tauromaquia en 2024, presidente de la Unión Europea de Turismo Taurino y consejero del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.