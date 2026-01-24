Madrid activa la alerta por lo que está a punto de llegar: no estamos preparados para lo que va a pasar este fin de semana

Esta semana está siendo algo complicada en lo que respecta al panorama meteorológico en toda España. Tras las inundaciones en Cataluña, la nieve en el norte, y el temporal de mar y de fuertes vientos en Galicia, las alertas y avisos se han sucedido en varias comunidades. Pero ahora la alerta llega a la Comunidad de Madrid que ya se ha preparado para para un episodio invernal que podría complicar la movilidad durante el fin de semana. La Administración regional ha decidido activar el Nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales ante la previsión de nevadas comunicada por la Agencia Estatal de Meteorología.

La decisión se produce después días de temperaturas muy bajas y como decimos, de un inicio de semana marcado por el mal tiempo en buena parte del país. Hasta la fecha, Madrid no había registrado los episodios extremos vistos en otras regiones, pero la previsión para la Sierra y su entorno ha obligado a poner en marcha el dispositivo preventivo habitual. El objetivo es anticiparse a posibles incidencias en carretera y evitar que la llegada de la nieve afecte a los principales accesos y a los desplazamientos del fin de semana. Fuentes del Centro de Emergencias ya confirmaron que las nevadas iban aparecer en la Sierra a partir del mediodía del jueves y que las precipitaciones se iban a ir extendiendo de modo que la alerta parece que sigue activa para este fin de semana.

Por lo que se ha informado, la cota comenzará entre los 900 y los 1.000 metros, lo que puede afectar a numerosos núcleos urbanos de montaña, y subirá después hasta los 1.500. Este escenario ha llevado a reforzar el operativo y a mantener activas todas las medidas del Plan de Vialidad Invernal.

La alerta que ha activado exactamente la Comunidad de Madrid

El despliegue regional incluye a 59 profesionales destinados a garantizar la seguridad en las carreteras autonómicas. El dispositivo trabaja desde la madrugada para tratar el firme y evitar placas de hielo. Para ello se han utilizado 24 toneladas de sal y se han movilizado 13 camiones quitanieves, que están repartidos en los puntos estratégicos de la red viaria. Según la Consejería de Transportes, todas las carreteras permanecen abiertas con normalidad.

Este plan se mantiene operativo cada año durante los meses más fríos, pero la intensidad del temporal que está afectando al país ha llevado a reforzar la vigilancia. El riesgo no proviene únicamente de la nieve, sino de la combinación de humedad, heladas nocturnas y posibles precipitaciones persistentes. Los técnicos destacan que el Nivel 0 implica una fase de seguimiento constante y actuaciones puntuales para asegurar el tránsito. No supone restricciones, pero sí una alerta preventiva ante escenarios que pueden empeorar.

La Comunidad recuerda que, en episodios como este, el comportamiento de los conductores es clave. Se recomienda revisar el estado del vehículo, circular con precaución en zonas de umbría y consultar actualizaciones de tráfico antes de iniciar cualquier desplazamiento hacia la Sierra, uno de los puntos donde más rápidamente se complica la circulación cuando aparece nieve húmeda.

Un fin de semana marcado por el temporal a nivel nacional

La llegada de este episodio invernal a Madrid coincide con una semana complicada en toda España. Cataluña continúa evaluando daños tras lluvias extraordinarias que dejaron inundaciones, carreteras cortadas y alertas en Girona. En Galicia, el temporal marítimo ha mantenido avisos naranjas por oleaje y viento. Y en varias provincias del norte se han registrado nevadas intensas asociadas al paso de distintos frentes.

A esto se sumó la entrada de la borrasca Ingrid, que está reforzando la inestabilidad y reduciendo la cota de nieve en varios puntos del país. La AEMET prevé que este fin de semana continúen las precipitaciones, el viento y el frío, especialmente en zonas de interior y montaña. Aunque Madrid no será la región más afectada, la combinación de nieve y heladas podría generar problemas en accesos y carreteras secundarias.

La activación del Nivel 0 busca precisamente anticipar cualquier posible incidencia para evitar situaciones como las vividas en otras comunidades en los últimos días, donde la intensidad de las lluvias o la acumulación de nieve han obligado a cerrar vías o suspender actividades. En este momento, los servicios de emergencia madrileños mantienen el seguimiento en tiempo real y no descartan elevar el nivel de alerta si las previsiones cambian.

Qué puede pasar a lo largo del fin de semana

Si se cumplen los modelos meteorológicos, la mayor parte de las complicaciones se concentrará en el entorno de la Sierra. Las nevadas podrían intensificarse en las primeras horas y remitir después de forma progresiva, aunque seguirán presentes las heladas nocturnas. En el resto de la región se esperan lluvias intermitentes y temperaturas bajas, sin descartarse alguna nevada ocasional en cotas medias si las precipitaciones coinciden con descensos bruscos de temperatura.

Los responsables del operativo insisten en que, de momento, la situación está controlada y todas las vías permanecen practicables. No obstante, se pide prudencia y especial atención en carreteras como la M-601, la M-604 y zonas próximas a puertos de montaña, donde cualquier cambio en la cota de nieve puede generar problemas rápidos.